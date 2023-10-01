المشدد 7 سنوات لعصابة تصنع وتروج الأقراص المخدرة في السلام

كتب عبد الله محمود

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالعباسية، بمعاقبة عاطلين بالسجن المشدد 7 سنوات، وإلزامهما بدفع غرامة مالية قدرها 20 ألف جنيه، ومصادرة المضبوطات ، حيث كشف أمر الإحالة الصادر ضد المتهمان أنهما استغلا منزل المتهم الأول فى تصنيع الأقراص المخدرة بالمخالفة للقانون، كما احرزا كمية كبيرة من الأقراص المخدرة بلغت 50 الف قرص من العقاقير المخدرة، بقصد ترويها على عملائهما فى دائرة قسم شرطة السلام، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، متخذان من دائرة القسم مكانا لهما لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

البداية كانت بورود معلومات لضباط مباحث قسم شرطة السلام، تفيد بقيام عاطلان لأحدهما معلومات جنائية، بإدارة منزل أحدهما فى تصنيع الأقراص المخدرة، اتخاذ دائرة القسم مكانا لهما لمزاولة نشاطا اجراميا بترويج الأقراص المخدرة بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.

وبتكثيف التحريات وجمع المعلومات اللازمة، تم التأكد من صحة المعلومات الواردة، وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكن رجال المباحث الجنائية من ضبط المتهمان أثناء تواجده فى داخل المنزل محل الواقعة، حيث عثر بحوزتهما على كمية كبيرة من الأقراص المخدرة، مغلفة ومعدة للبيع.