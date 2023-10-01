الفحص الطبى لـ 1370 مواطنا بالبحر الأحمر فى شهر سبتمبر ضمن حياة كريمة.. صور

البحر الأحمر - عماد عرفة

تصل بداية كل شهر 8 قوافل علاجية تنظمها إدارة القوافل العلاجية التابعة لمديرية الشئون الصحية بالبحر الأحمر، بالتنسيق مع مؤسسة حياة كريمة ، حيث تصل تلك القوافل شهريا وحسب خريطة معينة الى اقصى القرى الجبلية بالصحراء الشرقية لتقديم الخدمات الصحية للأهالي هناك، تنفيذ لتعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي ليعيش المواطنين فى كل مصر حياة كريمة مناسبة لهم تليق بالمواطن المصرى .

منذ انطلاق مبادرة حياة كريمة تصل تلك القوافل شهريا وتستغرق يومين فى كل قرية من قري جنوب وشمال المحافظة، وخلال شهر سبتمبر الماضى تم اجراء الكشف الطبى على 1370 مواطنا بالبحر الأحمر، من خلال 8 قوافل علاجية تضم جميع التخصصات المختلفة.

وأجرت القوافل التى بدأت من شمال البحر الأحمر وتحديدا من إحدى قرى مدينة رأس غارب، قام فريق القوافل بتنظيم 8 قوافل طبية متكاملة خلال شهر سبتمبر استغرقت مدة 16 يوما فى الوحدات التابعة لإدارات غارب والقصير ومرسى علم و الشلاتين و سفاجا، وذلك فى إطار توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة و تحت إشراف الدكتور إسماعيل العربى وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر.

من جانبه قال الدكتور أحمد الصاوى، منسق عام القوافل بمديرية الشئون الصحية بالبحر الأحمر، أن تم الكشف وصرف العلاج لعدد 1370 حالة وأنه قد تم عمل تحاليل الدم والطفيليات لعدد 190 حالة، كذلك تم عمل الكشف المبكر لأمراض الضغط والسكر والأمراض المزمنة لعدد 155 حالة.

وأضاف مدير القوافل العلاجية بمديرية الصحة بالبحر الأحمر، أن التخصصات التي شملتها المبادرة هى جراحة - نساء وتوليد - باطنة - تنظيم الاسرة - الاسنان. حيث تم إجراء جميع الكشوفات والفحوصات و صرف العلاج بالمجان لضمان وصول الخدمة الطبية لجميع أهالي مدن وقرى محافظة البحر الأحمر

من جانب أخر نظم مكتب مؤسسة حياة كريمة بمحافظة البحر الأحمر، فعالية خاصة لتوزيع المستلزمات المدرسية على طلاب المدارس قبل انطلاق العام الدراسي الجدية بمدن محافظة البحر الاحمر المختلفة، وذلك ضمن مبادرة " راجعين نتعلم" لرسم السعادة والبهجة على وجوه الأطفال قبل انطلاق العام الدراسي الجديد.

وأطلقت حياة كريمة مبادرة "راجعين نتعلم" لتوفير المستلزمات المدرسية للأسر الأكثر احتياجا في مختلف محافظات مصر بمناسبة عودة الطلاب للمدارس، وذلك إيمانا منها بالدور الذي يقع على عاتقها تجاة المجتمع، وذلك في إطار الدور المجتمعي للمؤسسة،وذلك بحضور العقيد أحمد نجم المدير التنفيذي لمؤسسة حياة كريمة بمحافظة البحر الأحمر، وعدد كبير من المتطوعين بالمبادرة.

من جانبه أكد العقيد أحمد نجم مدير مكتب حياة كريمة بالبحر الأحمر، أن المبادرة تأتي بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والجهات المختصة، حيث تم بحث الأسر المستفيدة ودراسة حالتهم لضمان وصول الخدمات لمستحقيها، وتحديد أماكنهم وتوفير كافة الاحتياجات اللازمة لهم.

وأضاف أن تم توفير 500 شنطة مدرسية بالمحافظة وتم توزيعها علي النحو التالي: في مدينة رأس غارب تم توزيع 60 شنطه مدرسية، وفي مدينة الغردقة تم توزيع 240 شنطه، وفي مدينة سفاجا 50 شنطه، وفي مدينة القصير 100، وفي مدينة مرسي علم 50 شنطة. وأوضح مسئول حياة كريمة بالبحر الأحمر، أن مبادرة " راجعين نتعلم" تأتي ضمن خطة مؤسسة حياة كريمة للتنمية الشاملة في مختلف محافظات مصر، مؤكدًا أن المؤسسة تعمل علي توفير كافة الامكانات لخدمة الأسر الاولي بالرعاية من خلال بحث المستفيدين وحالتهم، وذلك بالتنسيق مع كل الجهات المعنية.

وكشفت مسئول حياة كريمة بالبحر الاحمر، أنه سيتم طرح عدد من المبادرات والأعمال التنموية خلال الفترة المقبلة بمختلف مدن البحر الاحمر، وذلك من خلال تقديم كافة الخدمات والامكانات المتاحة لرعاية الاسر الاولي بالرعاية، بجهود المتطوعين من الشباب والفتيات المتطوعين بالمبادرة لخدمة الأسر الاولي بالرعاية.