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الحكومة الليبية تعلن تأجيل مؤتمر إعمار درنة حتى مطلع نوفمبر المقبل

الأحد، 01 أكتوبر 2023 12:46 م
الحكومة الليبية تعلن تأجيل مؤتمر إعمار درنة حتى مطلع نوفمبر المقبل مدينة درنة الليبية بعد كارثة الاعصار
كتب: أحمد جمعة

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أعلنت اللجنة التحضيرية للمؤتمر الدولي لإعادة إعمار مدينة درنة الليبية، الأحد، تأجيل موعد انعقاد المؤتمر، إلى مطلع نوفمبر المقبل.

وأعلنت اللجنة التحضيرية في بيان مصور أن المؤتمر الذي كان من المقرر عقده في 10 أكتوبر الجاري، تم تأجيله لأسباب لوجستية ومن أجل منح الشركات الوقت اللازم لتقديم الدراسات والمشروعات الناجعة التي ستسهم في عملية إعادة الإعمار، مضيفة أن المؤتمر سينعقد في الأول والثاني من نوفمبر بمدينتي درنة وبنغازي.

وأوضحت اللجنة أن تأجيل المؤتمر يأتي استجابة لطلب البلديات والشركات الدولية بمنح مزيد من الوقت للمشاركة في مشاريع الإعمار.

 


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