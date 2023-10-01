الاحتلال الإسرائيلى يعتقل شابا فلسطينيا من مدينة "طوباس"

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء السبت، شابا من مدينة طوباس.
ووفقا لوكالة الانباء الفلسطينية "وفا"، أفاد مدير نادي الأسير في طوباس كمال بني عودة، بأن الاحتلال اعتقل أحمد خليل فقها، من طوباس أثناء تواجده في بلدة العوجا شمال أريحا.
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اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء السبت، شابا من مدينة طوباس.
ووفقا لوكالة الانباء الفلسطينية "وفا"، أفاد مدير نادي الأسير في طوباس كمال بني عودة، بأن الاحتلال اعتقل أحمد خليل فقها، من طوباس أثناء تواجده في بلدة العوجا شمال أريحا.
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