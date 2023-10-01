اليوم السابع
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الاحتلال الإسرائيلى يعتقل شابا فلسطينيا من مدينة "طوباس"

الأحد، 01 أكتوبر 2023 01:00 ص
الاحتلال الإسرائيلى يعتقل شابا فلسطينيا من مدينة "طوباس" الاحتلال الاسرائيلى
أحمد علوى

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اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء السبت، شابا من مدينة طوباس.

ووفقا لوكالة الانباء الفلسطينية "وفا"، أفاد مدير نادي الأسير في طوباس كمال بني عودة، بأن الاحتلال اعتقل أحمد خليل فقها، من طوباس أثناء تواجده في بلدة العوجا شمال أريحا.

 

 


فلسطين

الاحتلال الاسرائيلى

طوباس

انتهاكات الاحتلال



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