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الاتصالات: هدفنا إنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية بكل المحافظات بـ600 مليون جنيه

الأحد، 01 أكتوبر 2023 11:48 م
الاتصالات: هدفنا إنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية بكل المحافظات بـ600 مليون جنيه وزير الاتصالات عمرو طلعت
كتب أحمد عرفة

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قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات، إن هدف الوزارة إنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية في كل محافظة باستثمارات 600 مليون جنيه، ليكون لدينا 27 مدرسة، متابعا: "أول دفعة من مدارس التكنولوجيا التطبيقية تخرجت هذا العام، وكل خريجى المدرسة الذين تخرجوا نجحوا في الحصول على وظيفة ".

وأضاف وزير الاتصالات، خلال كلمته بمؤتمر حكاية وطن، أن الجامعة المصرية المعلوماتية هي أول جامعة في أفريقيا متخصصة في الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تمنح درجة البكالوريوس بين جامعة مصر المعلوماتية و3 جامعات أمريكية وكندية ، ولدينا 4 كليات وعدد المقبولين في الجامعة يزداد كل عام .

وتابع وزير الاتصالات :" لدينا مجموعة من برامج التدريب لطلاب المدارس من ثانية ابتدائى، ولدينا مبادرة مستقبلنا رقمى لتأهيل كافة أطياف شبابنا للعمل في قطاع الاتصالات".


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