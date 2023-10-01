اعترافات ديلر المخدرات بالسلام: تبخرت أحلامي في تجارة الكيف على يقظة الأمن

كتب عبد الله محمود

أدلى عاطل باعترافات تفصيلية خلال تحقيقات النيابة العامة التى أجريت معه على خلفية اتهامه بترويج المخدرات ، حيث كشف المتهم أنه تخصص نشاطه فى الاتجار فى المواد المخدرة أملا في تحقيق الثراء السريع عبر تجارة غير مشروعة، متخذا من منطقة السلام مكانا له لمزاولة توزيع مخدر البودر.

وأضاف المتهم خلال التحقيقات أنه اشترك مع آخرين فى جلب وتوزيع مخدر البودر على عملائهم فى المنطقة، مضيفا أنه بعد فترة من اشتراكه مع مجموعة من العاملين فى ترويج المخدرات، قرر أن يقوم بتوزيع المخدرات بمفرده لحسابه الخاص بقصد تحقيق أرباح أكثر من التى كان يحققها خلال اشتراكه مع التشكيل العصابى، موضحا أنه لم يتمكن من ذلك بسبب إلقاء رجال المباحث الجنائية القبض عليه.

وكانت نيابة السلام أمرت بحبس عاطل على ذمة التحقيق، وذلك بتهمة ترويج المخدرات بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، متخذا من دائرة القسم مكانا له لمزاولة نشاطه الإثم، وطلبت تحريات المباحث الجنائية فى الواقعة.

البداية كانت بورود معلومات إلى ضباط مباحث قسم شرطة أول السلام تفيد بقيام عاطل مقيم بدائرة القسم "مسجل خطر"، بمزاولة نشاط إجرامى فى مجال توزيع المواد المخدرة "البودر" متخذا من دائرة القسم مكانا له لمزاولة نشاطه الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطه أثناء تواجده بدائرة القسم، حيث عثر بحوزته على كمية كبيرة من مخدر البودر، و مبلغ مالى، وفرد خرطوش.

وبمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار ، والمبلغ المالى من متحصلات تجارته غير المشروعة ، والسلاح النارى بقصد الدفاع، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرر المحضر اللازم واخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق وأمرت بحبسه على ذمة التحقيقات.