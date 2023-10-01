ارتفاع استثنائي فى درجات الحرارة بفرنسا يصل إلى 35 درجة مئوية

كتبت: هناء أبو العز

تشهد فرنسا اليوم الأحد، ا رتفاعا في درجات الحرارة بشكل استثنائي، لتصل درجات الحرارة إلى أكثر من 30 درجة مئوية في الجنوب الغربي، ومن 26 إلى 29 درجة على طول البحر الأبيض المتوسط ووادي الرون (جنوب شرق البلاد) و28 درجة في باريس، حسبما أوضحت هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية.

ومن المتوقع أن تصل ذروة هذه الموجة الحارة غدا الاثنين، حيث يمكن أن يكون "اليوم الأكثر حرارة" مع ارتفاع درجات الحرارة متوقع أن تصل إلى 35 درجة مئوية في "بوردو" (جنوب غرب البلاد).

وتستمر هذه الموجة الحارة، التي تؤثر أيضا على إسبانيا والبرتغال بدرجات حرارة تزيد بين 5 و15 درجة مئوية عن المعدل الطبيعي هذه الأيام، بعد شهر سبتمبر الذي كان "الأكثر سخونة في فرنسا" منذ بدء القياسات في عام 1900، حيث أظهرت بيانات هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية أن شهر سبتمبر شهد تسجيل أكثر درجات الحرارة سخونة منذ بدء تدوين القياسات الحرارية في البلاد عام 1900. وكشفت القياسات أن شهر سبتمبر هذا العام هو الأكثر حرارة مع متوسط درجات حرارة بلغ 21.5 درجة مئوية.