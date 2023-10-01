إصابة 9 بانفجار خط أنابيب نفط فى غرب أوكرانيا

وكالات

قالت حاكمة إقليمية إن خط أنابيب نفط انفجر في غرب أوكرانيا مما أسفر عن إصابة تسعة أشخاص، منهم 4 أطفال واندلاع حريق كبير.

وبحسب موقع الشرق الإخبارى، كتبت سفيتلانا أونيتشوك حاكمة إيفانو-فرانكيفسك على تطبيق تيليجرام أن 4 من المصابين ما زالوا في حالة خطيرة. وأضافت أنه تمت السيطرة على الحريق ووقف تسرب النفط.

وقالت: "علمنا أنه حدث فقد للضغط في خط الأنابيب مما أدى إلى تسرب منتجات نفطية واندلاع حريق امتد إلى منزل".

وأظهرت صور منشورة على مواقع التواصل الاجتماعي الأوكرانية سحباً كبيرة من الدخان تتصاعد في السماء من موقع الحادث.