اليوم السابع
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إحالة عاطل للمحاكمة الجنائية بتهمة النصب على المواطنين فى الأميرية

الأحد، 01 أكتوبر 2023 01:42 م
إحالة عاطل للمحاكمة الجنائية بتهمة النصب على المواطنين فى الأميرية محكمة - أرشيفية
كتب عبد الله محمود

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أمرت النيابة العامة بإحالة عاطل للمحاكمة الجنائية عقب انتهاء التحقيقات معه، وذلك على خلفية اتهامه بالنصب على المواطنين بحجة إنهاء معاملتهم الحكومية داخل وحدات المرور بمنطقة الأميرية.
 
البداية كانت بتمكن ضباط مباحث قسم شرطة الأميرية من ضبط عاطل "له معلومات جنائية" أثناء تواجده أمام وحدة المرور، وايهام المواطنين بقدرته على إنهاء كافة معاملتهم فى الوحدة نظير مبالغ مالية يتقاضها منهم فى سبيل ذلك.
 
وبمواجهته اعترف بقيامه باستغلال البسطاء من المواطنين وايهامهم على إنهاء أوراقهم، وتحصله منهم على مبالغ مالية مقابل ذلك وبالتعاون مع آخر "هارب".
 
تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتحرر المحضر اللازم، واخطرت النيابة العامة التى أمرت بإحالته إلى محكمة الجنايات عقب انتهاء التحقيقات معه.

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