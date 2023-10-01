أستاذ طاقة: ملف الطاقة والحلم المصرى حديث يدعو للفخر

كتبت - مروة الغول

قالت الدكتورة وفاء على أستاذ الاقتصاد والطاقة اليوم نتحدث عن مربع من مربعات مصر القوية ومحطة رئيسية من محطات القوة الشاملة فمصر ماضية فى تحقيق حلمها كمركز عالمي لتداول الطاقة.

والحديث عن ملف الطاقة والحلم المصرى حديث يدعو إلى الفخر و الرفعة لافته أن العمل لا يتوقف والاحلام كبيرة و الانجازات لا تخطئها عين ولذلك سعت مصر على تنمية و استغلال مالديها من ثروات طبيعية ومن بلد يكافح من اجل تدبير نفقات استيراد الغاز إلى بلد مصدر و لاعب اساسي على المسرح الجيوسياسي العالمي كبلد مؤثر ولذلك سعت الدولة بعد رحلة شاقة من العجز والاستيراد إلى مرحلة الاكتفاء الذاتى فى ٢٠١٨ والانطلاق نحو حجز مقعد مبكر في نادى الكبار للطاقة .

وأضافت الدكتورة وفاء على ،أن الغاز أداة ثقل اقتصادية وسياسية واجتماعية علي المستوى الاقليمى والدولى غيرت مصر قواعد اللعبة الدوليه واصبحت مصر تمثل نقطه جديدة اساسية فى السوق العالمى للغاز موضحة أنه ومنذ تولى الرئيس السيسي مقاليد الرئاسة يحظى هذا القطاع الهام باهتمام كبير من قبل القيادة السياسية و الذى يستشرق لمصر مكانة هي تستحقها بالفعل وتحولت معه مصر من دولة تعاني شهرياً و تدفع ٣ ملیارات دولار لاستيراد الغاز الى دولة تحقق الفائض وتزيد معدلات صادراتها من الغاز الطبيعي الى قرابة 9.27 مليار دولار خلال العام المالى 2021 / 2022 بزيادة اكثرمن 13 ضعف منذ عام 2014 حتى الآن كما تضاعف الانتاج ليسجل 69.2 مليار متر مكعب خلال العام الماضى .

وتابعت الدكتورة وفاء على أن مصر استطاعت استخدام ادواتها الجيواقتصادية وهو ما تعلمه العالم على خلفية الحرب الروسية الاوكرانيه ألا و هو استخدام الثروات الطبيعية في حمايه الجبهة الداخلية تعزيز سياستها الخارجية قائلة "لقد استطاعت مصر بفضل قيادتها الرشيدة التى أدركت أهمية ملف الطاقة ان تضع استراتيجية أتت ثمارها بشعار (الجاهزية )وهو ضخ استثمارات هائلة فى هذا القطاع وحسن ادارة هذا الملف محلياً وعالمياً وتبني استراتيجية التحول الى مركز اقليمى للطاقة قائمة على تنمية الحقول والبحث وابرام تعاقدات مع كبريات الشركات العالمية فى هذا المجال .