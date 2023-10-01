أخبار البورصة اليوم الأحد 1 - 10 - 2023

كتب هانى الحوتى

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الأحد 1-10-2023، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، أولى جلسات شهر أكتوبر، بتراجع للمؤشرات باستثناء "إيجي إكس 70"، بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للشراء، وسط تداولات تصل إلى 1.9 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 4 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.369 تريليون جنيه.

إيقاف تداول 9 أسهم أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 9 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم: سماد مصر (ايجيفرت)، والدولية للأسمدة والكيماويات، ودلتا للطباعة والتغليف، وكفر الزيات للمبيدات والكيماويات، ومصر لصناعة الكيماويات، وأوراسكوم كونستراكشون بي أل سي، وبي أي جي للتجارة والاستثمار، والعربية للصناعات الهندسية، وبي أي دي البدر للاستثمار والتنمية.

البورصة تخسر 4 مليارات جنيه أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، أولى جلسات شهر أكتوبر، بتراجع للمؤشرات باستثناء "إيجي إكس 70"، بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للشراء، وسط تداولات تصل إلى 1.9 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 4 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.369 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 469.2 مليون ورقة مالية بقيمة 1.9 مليار جنيه، عبر تنفيذ 78 ألف عملية لعدد 204 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 91.12% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 4.72%، والعرب على 4.16%، واستحوذت المؤسسات على 23.72% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 76.27%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 65.6 مليون جنيه، 66.1 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 6 ملايين جنيه، 20.7 مليون جنيه، 82.9 مليون جنيه، 22 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.59% ليغلق عند مستوى 20054 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.85% ليغلق عند مستوى 24135 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.58% ليغلق عند مستوى 8395 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.11% ليغلق عند مستوى 3789 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 5640 نقطة، فيما ارتفع مؤشر تميز بنسبة 1.51% ليغلق عند مستوى 5597 نقطة، وانخفض مؤشر سندات الخزانة بنسبة 1.73% ليغلق عند مستوى 1454 نقطة.

وصعدت أسهم 49 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 89 شركة، ولم تتغير مستويات 66 شركة.

تعاملات الداخليين تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول يوم الخميس الماضي، إذ باع مجلس إدارة شركات المصرية للمنتجعات السياحية، والعربية لإدارة وتطوير الأصول، والعز الدخيلة للصلب-الإسكندرية عدد 500 ألف سهم، 175 ألف سهم، 4 ملايين سهم، على التوالي، وباعت مجموعة مرتبطة بشركة الحديد والصلب المصرية 200 ألف سهم، وباعت إدارة البنك التجاري الدولي (مصر)، وشركة مستشفى كليوباترا عدد 7833 سهم، 7672 سهم، على التوالي، وباع مساهم رئيسي بشركتي برايم القابضة للاستثمارات المالية ورمكو لإنشاء القرى السياحية 19287 سهم، 625 ألف سهم، على التوالي.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات تنمية للاستثمار العقاري، والمتحدة للإسكان والتعمير، والقاهرة للإسكان والتعمير، وجولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي، ومرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري عدد 294 ألف سهم، 150 ألف سهم، 350 ألف سهم، 89960 سهم، 20 ألف سهم، على التوالي، واشترى مساهم رئيسي بشركات أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، وبرايم القابضة للاستثمارات المالية، ومستشفى النزهة الدولي عدد 500 ألف سهم، 844.6 ألف سهم، 445 سهم، على التوالي، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركتي النساجون الشرقيون للسجاد، وشركة مستشفى كليوباترا عدد 500 سهم، 495 ألف سهم، على التوالي.

إيديتا

أعلنت شركة إيديتا للصناعات الغذائية، توقيع عقد تمويل طويل الأجل مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، للحصول على تمويل دولاري بقيمة إجمالية 45 مليون دولار ومدته 8 سنوات، وذلك بغرض تمويل النفقات الرأسمالية في مصر والمغرب، وتمويل خطط الشركة التوسعية، وسداد كامل القرض الممنوح سابقًا من المؤسسة في حدود 10 ملايين دولار من إجمالي مبلغ التمويل.

النساجون الشرقيون أعلنت شركة النساجون الشرقيون للسجاد، موافقة مجلس الإدارة بالإجماع على بيع استثمارات الشركة في البنك الأهلي الكويتي مصر، والتي تبلغ 0.7% وهي نسبة ضئيلة جدًا لا يترتب عليها حقوق فعالة، كما تعكف إدارة الشركة حاليًا على الاحتفاظ والتركيز في الأنشطة المتعلقة بالنشاط الأساسي للشركة، والتخارج من الاستثمارات غير الأساسية مع إعادة توظيف تلك العوائد بشكل أفضل في النشاط.