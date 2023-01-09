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Desert News:المقصد السياحى المصرى ضمن أكثر 5 وجهات عليها إقبال فى2023

الإثنين، 09 يناير 2023 02:28 م
Desert News:المقصد السياحى المصرى ضمن أكثر 5 وجهات عليها إقبال فى2023 السياحة فى مصر
كتب محمد أسعد

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تحت عنوان "توقعات عام 2023: خمس وجهات عالمية ستشهد إقبالاً"، أبرز موقع Desert News " ديزيرت نيوز" الأمريكي، أفضل خمس وجهات من المتوقع أن تكون الأكثر إقبالاً خلال عام 2023، حيث جاءت مصر ضمن هذه الوجهات.
 
وأوضح الموقع أنه تم اختيار هذه الوجهات لتميزها بوجود متاحف جديدة سيتم افتتاحها، أو قيامها بتخفيف قيود السفر مما يجعلها وجهات جاذبة خلال عام 2023.
 
كما سلط الموقع الضوء على عدد من المقومات والأنشطة السياحية بالمقصد السياحي المصري والتي وصفها "بالأيقونة" نظراً لتميزها وتفردها والتي من بينها زيارة أهرامات الجيزة التي تحتوي على هرم خوفو العجيبة الوحيدة الباقية من عجائب الدنيا السبع للعالم القديم، بالإضافة إلى المتحف المصرى الكبير بعد افتتاحه، وزيارة القاهرة التاريخية ومدينة الإسكندرية، والقيام برحلة نيلية بين الأقصر وأسوان، كما نوه عن عدد من المطاعم السياحية الشهيرة بالمقصد السياحي المصري.
 
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