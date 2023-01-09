Desert News:المقصد السياحى المصرى ضمن أكثر 5 وجهات عليها إقبال فى2023

كتب محمد أسعد

تحت عنوان "توقعات عام 2023: خمس وجهات عالمية ستشهد إقبالاً"، أبرز موقع Desert News " ديزيرت نيوز" الأمريكي، أفضل خمس وجهات من المتوقع أن تكون الأكثر إقبالاً خلال عام 2023، حيث جاءت مصر ضمن هذه الوجهات.

وأوضح الموقع أنه تم اختيار هذه الوجهات لتميزها بوجود متاحف جديدة سيتم افتتاحها، أو قيامها بتخفيف قيود السفر مما يجعلها وجهات جاذبة خلال عام 2023.