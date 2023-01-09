8 مواصفات للمطبخ الأخضر.. أبرزها تقليل مخلفات الأطعمة وترشيد الطاقة

كتبت ــ منال العيسوي

تسعى الدولة منذ فترة لتحقيق الاستدامة فى كافة المشروعات الكبرى، بالتوازى مع هذا السعى هناك مبادرات فردية ومجتمعية لتحفيز مشاركات المواطنين للمساهمة فى خفض الانبعاثات، وانتهاج سلوكيات صديقة للبيئة، من بينها كيفية المشاركة فى اختيار اثاث المنازل والديكورات من مواد وخامات طبيعية وكذلك السلوكيات داخل المنزل، سواء ترشيد الاستهلاك للمياه والطاقة، وكذلك عادات الطعام، حيث إن هناك أكثر من 15% من الطاقة المستخدمة في المنازل تأتي من المطبخ، و5% تأتي من الطهي على وجه التحديد، طبقا لآخر إحصائيات صادرة عن منظمة الفاو للزراعة حول إهدار الطعام.

خلال هذا التقرير نرصد 8 طرق تجعلك شريك فاعل فى خفض الانبعاثات والمشاركة فى مواجهة التغيرات المناخية.

1- المطابخ المستدامة لا تتعلق بالمكونات ونفايات الطعام، بل ترتبط ارتباطا وثيق باستخدام الطاقة، فمثلا طريقة استخدام الأفران الكهربائية والمايكرويف والأجهزة، لها تأثير كبير على استخدام الطاقة في المنزل، وهنا عليك أن تترك الفرن مفتوح أو الميكرويف، ففي كل مرة يتم فتح فيها الباب، تنخفض درجة الحرارة الداخلية بمقدار الربع تقريبا، وبعد ذلك لابد أن يعود الفرن للعمل بجهد أكبر وهذا يؤثر على اندفاع الهواء البارد، والحل هنا يكمن فى بدل فتح الباب، يتم يمكنك استخدم مصابيح الفرن للتحقق من تقدم الطهي، ويمكنك أيضا استخدام الأطباق الزجاجية لرؤية الطعام بالداخل، والتأكد من طهيه دون إزالة الغطاء، الأمر الذى يؤدي إلى إخراج الحرارة المحبوسة.

2- بالنسبة لاستخدام المواقد الكهربائية والغازية، يكون حجم الموقد جزء من استخدام الطاقة، ومن أجل تقليل استخدام الكهرباء ، عليك أن تستخدم الأوعية الكبيرة على الشعلات الأكبر والأوعية الصغيرة على الشعلات الأصغر، حيث تستغرق أدوات المطبخ الكبيرة وقتًا أطول للتسخن حال وضعها على موقد صغير، ومن ثم فهى تهدر الطاقة. والعكس صحيح.

3- استخدام الأطباق الزجاجية والسيراميك، حيث إنها تحتفظ بالحرارة بشكل أفضل بكثير من المعادن، لاستخدامها لتجهيز الوجبات التي تتطلب وقتا طويلاً للطهي يكون الحل الامثل لتوفير الطاقة.

4- بالنسبة لأطباق الطهي الأطول يمكنك أن تضعيها في الفرن أثناء التسخين المسبق، لبدء الطهي دون إهدار أي حرارة، وهذا لن يؤثر على صينية الخبز بنفس الطريقة، حيث تكون درجات الحرارة ضرورية للتسوية.

5- يمكنك أيضا أن تستخدمى العشر دقائق الأخيرة من وقت الطهي فى إغلاق الفرن وترك الطبق يسخن على الحرارة المحتبسة" صهد الفرن".

6- وبالنسبة للأطباق الصغيرة فتستخدم مساحات أصغر ويمكنك تسخينها أيضا بعد انتهاء عملية الطهى على الحرارة المحتبسة.

7- عند شرائك الفرن أو الميكروويف اختار النوع الذى يسحب كافة كهربائية بسيطة حتى لا يكلفك فاتورة كهرباء عالية.

8- لا تتركى فيش الأجهزة الكهربائية فى الكبس وإنما يمكنك خلعها بمجرد الانتهاء أو فصلها لمدة ساعة أو اثنين وإعادتها مرة أخرى مثل الثلاجة.