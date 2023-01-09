اليوم السابع
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6 مشروبات يجب الإقلاع عنها في عام 2023 لإنقاص الوزن.. منها عصائر الفاكهة

الإثنين، 09 يناير 2023 07:00 ص
6 مشروبات يجب الإقلاع عنها في عام 2023 لإنقاص الوزن.. منها عصائر الفاكهة عصير فواكه
كتبت ميرفت رشاد

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من الطبيعي أن تركز معظم خطط النظام الغذائي على محتويات طبقك ، عندما تفكر في السعرات الحرارية ، فإنك تفكر عمومًا في الطعام، ولكن من أجل إنقاص الوزن بنجاح في العام الجديد ، من الذكاء التفكير فى المشروبات فهى مصدرًا خفيًا للسعرات الحرارية والسكريات المضافة التي يمكن أن تتراكم بسرعة أثناء تناولها، إذا كنت تتطلع إلى التخلص من بضعة كيلوجرامات في عام 2023 ، يوصي أخصائيو التغذية بالحد من هذه المشروبات ، وفقا لما نشره موقع " eatthis".
 

عصير فواكه

قد "يُحتسب" كوبًا من العصير رسميًا على أنه حصة من الفاكهة ، لكنه لا يتمتع بنفس فوائد إنقاص الوزن مثل المنتجات الطازجة، يمكن أن توفر عصائر الفاكهة العناصر الغذائية المفيدة مثل فيتامين C والبوتاسيوم ، ولكن يمكن أن تزيد السعرات الحرارية بسرعة،حاول تقديم العصير في كوب صغير ، أو اشرب الماء مع عصير برتقال طازج أو ليمون بدلاً من ذلك."

مشروبات القهوة المحلاة

يمكن أن يحتوي مشروب القهوة اليومي على الكثير من السكر المضاف ، أكثر من المتوقع، هذا لا يعني أنه يجب عليك الإقلاع عن جميع المشروبات اللذيذة التي تحتوي على الكافيين، قم بازالة الكريمة المخفوقة ، أو أجد مشروبًا مشابهًا أقل في السعرات الحرارية والسكر .

مشروبات الطاقة

بصرف النظر عن إضافة السعرات الحرارية إلى نظامك الغذائي ، ترتبط مشروبات الطاقة بعدد من المشاكل الصحية ، بما في ذلك زيادة معدل ضربات القلب وضغط الدم ، والقلق ، واضطرابات النوم ، ومشاكل الجهاز الهضمي، تُظهر الأدلة المتزايدة أن قلة النوم مرتبطة باضطرابات في الناقلات العصبية التي تنظم الشهية ، لذلك قد تأكل أكثر إذا كنت محرومًا من النوم.

مشروبات مكملات الترطيب

أحدثت مكملات الترطيب نجاحًا كبيرًا في السنوات القليلة الماضية بوعدها بالحفاظ على توازن السوائل، في حين أنها يمكن أن تكون مفيدة لهذا الغرض ، إلا أنها ليست دائمًا خيارًا رائعًا لفقدان الوزن، يمكن أن تضيف مشروبات الترطيب سعرات حرارية غير ضرورية من السكريات المضافة.

مشروب غازي

تعتبر الصودا العادية مصدرًا خطيرًا للسكر المضاف، ربطت دراسة بين تناول المشروبات الغازية بزيادة الوزن والسمنة. 

شاي محلى

الشاي مشروب صحي بسبب مضادات الأكسدة التي يحتوي عليها ، لكن الكثير من أنواع الشاي المثلج المتوفرة في المتجر تأتي محلاة وتحتوي على قدر من السكر مثل الصودا ، عادة يوصى بشراء أو صنع الشاي غير المحلى وإضافة كمية صغيرة من التحلية الصحية مثل العسل .

 


عصير فواكه

فوائد عصير الفواكه

اضرار السكريات



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