6 مشروبات يجب الإقلاع عنها في عام 2023 لإنقاص الوزن.. منها عصائر الفاكهة

عصير فواكه
قد "يُحتسب" كوبًا من العصير رسميًا على أنه حصة من الفاكهة ، لكنه لا يتمتع بنفس فوائد إنقاص الوزن مثل المنتجات الطازجة، يمكن أن توفر عصائر الفاكهة العناصر الغذائية المفيدة مثل فيتامين C والبوتاسيوم ، ولكن يمكن أن تزيد السعرات الحرارية بسرعة،حاول تقديم العصير في كوب صغير ، أو اشرب الماء مع عصير برتقال طازج أو ليمون بدلاً من ذلك."
مشروبات القهوة المحلاة
يمكن أن يحتوي مشروب القهوة اليومي على الكثير من السكر المضاف ، أكثر من المتوقع، هذا لا يعني أنه يجب عليك الإقلاع عن جميع المشروبات اللذيذة التي تحتوي على الكافيين، قم بازالة الكريمة المخفوقة ، أو أجد مشروبًا مشابهًا أقل في السعرات الحرارية والسكر .
مشروبات الطاقة
بصرف النظر عن إضافة السعرات الحرارية إلى نظامك الغذائي ، ترتبط مشروبات الطاقة بعدد من المشاكل الصحية ، بما في ذلك زيادة معدل ضربات القلب وضغط الدم ، والقلق ، واضطرابات النوم ، ومشاكل الجهاز الهضمي، تُظهر الأدلة المتزايدة أن قلة النوم مرتبطة باضطرابات في الناقلات العصبية التي تنظم الشهية ، لذلك قد تأكل أكثر إذا كنت محرومًا من النوم.
مشروبات مكملات الترطيبأحدثت مكملات الترطيب نجاحًا كبيرًا في السنوات القليلة الماضية بوعدها بالحفاظ على توازن السوائل، في حين أنها يمكن أن تكون مفيدة لهذا الغرض ، إلا أنها ليست دائمًا خيارًا رائعًا لفقدان الوزن، يمكن أن تضيف مشروبات الترطيب سعرات حرارية غير ضرورية من السكريات المضافة.
مشروب غازيتعتبر الصودا العادية مصدرًا خطيرًا للسكر المضاف، ربطت دراسة بين تناول المشروبات الغازية بزيادة الوزن والسمنة.
شاي محلىالشاي مشروب صحي بسبب مضادات الأكسدة التي يحتوي عليها ، لكن الكثير من أنواع الشاي المثلج المتوفرة في المتجر تأتي محلاة وتحتوي على قدر من السكر مثل الصودا ، عادة يوصى بشراء أو صنع الشاي غير المحلى وإضافة كمية صغيرة من التحلية الصحية مثل العسل .
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