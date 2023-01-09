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10 معلومات عن السد العالى فى ذكرى وضع حجر أساسه.. تعرف عليها

الإثنين، 09 يناير 2023 09:14 ص
10 معلومات عن السد العالى فى ذكرى وضع حجر أساسه.. تعرف عليها السد العالى - أرشيفية
كتبت ـ أسماء نصار

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تحل اليوم 9 يناير الذكرى 63 لوضع الرئيس الراحل جمال عبد الناصر حجر أساس السد العالى عام 1960 الذى تم بناؤه بمساعدة الاتحاد السوفيتى في ذلك الوقت بعد رفض البنك الدولى تمويل المشروع.
 
وفى التقرير التالى نرصد 10 معلومات عن السد العالى:
 
1- وضع حجر أساسه الرئيس جمال عبدالناصر بمساعدة الاتحاد السوفيتى فى 1960.
2- اكتمل بناؤه عام 1968.
3- تم افتتاحه رسميا عام 1971.
4 قدرت تكلفته بنحو مليار دولار ثلثها من قبل الاتحاد السوفيتى.
5- حمى مصر من مخاطر الفيضان وساعد فى التحكم بتدفق المياه.
6- ساهم فى توليد الطاقة الكهرومائية لإنارة مدن وقرى مصر.
7- كون خلفه أكبر بحيرة صناعية فى العالم بطول 500 كيلو متر متوسط، وعرض 10 كيلو مترات، وسعة تخزينية 162 مليار متر مكعب.
8- يبلغ طول السد 3600 متر، وعرض القاعدة 980 مترا، عرض القمة 40 مترا ، والارتفاع 111 مترا.
9- يمكن أن يمر خلال السد تدفق مائي يصل إلى 11,000 متر مكعب من الماء في الثانية الواحدة.
10 ساهم فى زيادة مساحة الرقعة الزراعية بمصر من 5.5 إلى 7.9 مليون فدان .
 

السد العالى

أسوان

سد أسوان

حجر أساس السد العالى

عيد السد العالى



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