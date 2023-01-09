وزير الأوقاف يناقش مع قيادات الوزارة خطة العمل خلال المرحلة الراهنة

كتب: على عبدالرحمن

عقد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف اجتماعا هامًّا اليوم الاثنين 9 يناير 2023م بجميع قيادات الوزارة بالديوان العام.

وشرح الوزير في الاجتماع خطة العمل وعوامل التقييم الشهري المستمر لمدى الإنجاز شهريًّا وبآليات دقيقة ، مؤكدًا أن الابتكار والإنجاز والتفاني في العمل أهم سمات العمل وعوامل التقييم في المرحلة الراهنة ، وأن علينا جميعًا أن نعمل بتفان خدمة لديننا ووطننا ومجتمعنا ، ووفاء بحق الأمانة التي يحملها كل منا في مجال اختصاصه سواء فيما يتصل بالعمل الدعوي أم خدمة المجتمع ، مكلفًا وكلاء الوزارة ومديري العموم بالمتابعة الجادة لجميع مهام وتفاصيل مفردات عملهم وتكاليفه بجد ومثابرة ومتابعة مستمرة ، مؤكدًا على أهمية دور المسجد في عملية التثقيف وبناء الوعي واحتضان النشء والشباب ونشر صحيح الدين وتصحيح المفاهيم الخاطئة وخدمة المجتمع.

أعلنت وزارة الأوقاف عن إطلاق مسابقة السنة النبوية المشرفة لعام 2023م في حفظ وفهم ودراسة 100 حديث مختارة ومحددة، وذلك فى إطار حرص الوزارة على خدمة السنة النبوية المشرفة المصدر الثاني للتشريع في ديننا الحنيف، والعمل على فهم مقاصدها فهمًا صحيحًا .

وأوضحت وزارة الأوقاف أن المسابقة على النحو التالي:

الفرع الأول: للأئمة والواعظات وخطباء المكافأة وأعضاء وعضوات هيئة التدريس.

الفرع الثاني: للطلاب والطالبات الجامعيين وطلاب وطالبات المعاهد الأزهرية، والتربية والتعليم، والمعلمين والمعلمات، والأطباء والطبيبات، والمهندسين والمهندسات، والحرفيين والحرفيات، وأصحاب المهن وغيرهم من جميع الراغبين والراغبات في المشاركة بهذه المسابقة.

جوائز المسابقة لكل فرع على حدة :

الأول : 20 ألف جنيه وشهادة تقدير بشرط الحصول على 75 % فأكثر في الاختبارين التحريري والشفوي كل على حدة.

الثاني : 15 ألف جنيه وشهادة تقدير بشرط الحصول على 70 % فأكثر في الاختبارين التحريري والشفوي كل على حدة.

الثالث : 10 آلاف جنيه وشهادة تقدير بشرط الحصول على 65 % فأكثر في الاختبارين التحريري والشفوي كل على حدة.

الرابع : 5 آلاف جنيه وشهادة تقدير بشرط الحصول على 60 % فأكثر في الاختبارين التحريري والشفوي كل على حدة.

10 جوائز قيمة كل جائزة 2000 جنيه بشرط الحصول على 55% فأكثر في الاختبارين التحريري والشفوي كل على حدة.

5 جوائز قيمة كل جائزة ألف جنيه.

10 جوائز تشجيعية (موسوعة الأحاديث القدسية).

وذلك إضافة إلى فرع خاص بالقيادات الدعوية بالوزارة (درجة مدير عام فصاعدًا) بالديوان العام والمديريات الإقليمية والجهات التابعة لها ، ويخصص له ست جوائز على النحو التالي:

الفائز الأول 10 آلاف جنيه وشهادة تقدير.

خمس جوائز قيمة كل جائزة 5000 جنيه وشهادة تقدير.

خمس جوائز عبارة عن شهادة تقدير.



الدكتور محمد مختار جمعة



جانب من اللقاء مع الأئمة