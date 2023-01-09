لجنة من بيطرى الأقصر تفحص الماشية بسوق إسنا ضد الحمى القلاعية والوادى المتصدع

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن الدكتور فتحى سلمى مدير الطب البيطرى بمحافظة الأقصر، عن تواصل عمل لجان التحصين فى فحص المواشي بالأسواق وتوعية المربين بأهمية تحصينها، وذلك تزامناً مع الحملة القومية الثانية للتحصين ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع، واستمراراً لتفعيل دور مديرية الطب البيطري بالأقصر فى إحكام الرقابة البيطرية على أسواق الماشية المقامة بمراكز محافظة الأقصر، وذلك كلاً فى يومه المحدد أسبوعياً وبشكل منتظم، وتحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وتنفيذاً لتعليمات السيد القصير وزير الزراعة، والدكتور عبدالحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية.

وأضاف الدكتور فتحى سلمى مدير بيطرى الأقصر، لـ"اليوم السابع"، أنه تشكلت لجنة من إدارة إسنا البيطرية بقيادة الدكتور محمد إبراهيم الرشيدى مدير إدارة إسنا البيطرية ورئيس اللجنة الطبية البيطرية، وعضوية الدكتور دندراوى منصور رئيس وحدة بندر إسنا البيطرية، بمشاركة شرطة البيئة والمسطحات بمركز بندر إسنا، حيث قامت اللجنة بالمرور على سوق إسنا للماشية، وتم عمل تقصي وبائي نشط لمعرفة الوضع الوبائي، بالإضافة إلى تحصين الحيوانات القابلة للإصابة ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع تزامنا مع الحملة القومية الثانية للتحصين ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع.

وأوضح مدير بيطرى الأقصر، أنه قامت اللجنة فى سوق إسنا توعية المواطنين من مربى وتجار الماشية بأهمية وضرورة تحصين الحيوانات القابلة للإصابة ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع، وذلك حرصاً على صحة وسلامة وحماية الحيوانات من هذه الأمراض الوبائية، وكذلك التوعية بخطورة هذه الأمراض الوبائية وما تسببه من خسائر اقتصادية فادحة فى الثروة الحيوانية، بجانب تعريف المواطنين بمرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع من حيث أعراض المرض على الحيوانات المصابة والتوعية بطرق نقل المرض ومصادر العدوى والتوعية بطرق الوقاية من المرض وطرق التحكم والسيطرة على المرض، كما تمت التوعية بأهمية التأمين على الماشية والمزايا التي يحصل عليها المربى فى حالة تأمينه على الحيوانات الخاصة، وكذلك التوعية بأهمية ترقيم وتسجيل الحيوانات للحصول على كافة الرعاية البيطرية المقدمة.

ومن المقرر أن تستمر مديرية الطب البيطري بالأقصر والإدارات والوحدات البيطرية التابعة لها، فى إحكام الرقابة البيطرية على أسواق الماشية المقامة بمراكز محافظة الأقصر، بتكثيف لجان التقصي والترصد الوبائي ولجان التحصين والإرشاد البيطرى، ولذلك تهيب المديرية بكافة مربى وتجار الماشية بضرورة التعاون مع هذه اللجان الطبية البيطرية بمشاركتهم الإيجابية وتقديم الحيوانات الخاصة بهم، وذلك لتحصينها حرصاً على صحة وسلامة وحماية الحيوانات من هذه الأمراض الوبائية، وحفاظاً على الثروة الحيوانية وتحقيقاً للتنمية المستدامة بها، وحرصا على صحة وسلامة الغذاء من أصل حيوانى.