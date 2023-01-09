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ضبط أسطوانات بوتاجاز مدعمة بقيمة مليون جنيه قبل بيعها بالسوق السوداء

الإثنين، 09 يناير 2023 07:00 ص
ضبط أسطوانات بوتاجاز مدعمة بقيمة مليون جنيه قبل بيعها بالسوق السوداء أسطوانات بوتاجاز _أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى ـ أسماء شلبى

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نجحت شرطة التموين في ضبط (24) قضية أسطوانات بوتاجاز، بمضبوطات بلغت (8274 أسطوانة بوتاجاز تقدر قيمة الغاز المدعم 1,116,990 جنيه)، وضبط (28) قضية مواد بترولية، بمضبوطات بلغت (1257171 لترا)، وعدد من قضايا الغش التجاري.
 
ووضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية، حيث نصت المادة  345  على "الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراه أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
 
وضاعفت المادة  346 من العقوبة ونصت على "يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".

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