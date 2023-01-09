رسائل مديرة بعثة الوكالة الأمريكية بمؤتمر التحالف الوطنى للعمل الأهلى.. إنفوجراف

قالت ليزلي ريد مديرة بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر، إن مصر هي الشريك الأكبر والمهم للحكومة الأمريكية، مؤكدة أن بلادها أصبحت من أكبر المساهمين مع المنظمات الدولية في دعم الشعوب والدول فيما يتعلق بالأزمات الإنسانية وتحقيق الازدهار والرخاء.



مديرة بعثة الوكالة الأمريكية



مديرة بعثة الوكالة الأمريكية

ـ مصر مهد الحضارات وبلد شاب عالمى لأن 40% من سكانه شباب.

ـ مصر تستقطب سياحا من أنحاء العالم ونعمل مع وزارة السياحة للارتقاء بالقطاع.

ـ سهلنا زيادة الاستثمارات الأمريكية فى مصر رغم التحديات الاقتصادية.

ـ تعاقدنا على شراكات مع عدد من الجامعات الحكومية المصرية.

ـ عملنا مع الحكومة المصرية لتوفير أنظمة للصرف الصحى ومياه الشرب.

ـ مصر الشريك الأكبر والمهم بالنسبة للحكومة الأمريكية.

ـ أصبحنا من أكبر المساهمين مع المنظمات الدولية فى دعم الدول فى الأزمات الإنسانية.

ـ يدا بيد سوف نجعل بلادنا أكثر أمانا وازدهارا وقوة.

ـ نحتفل بـ100 عام من الشراكة مع مصر وسنمضى فى التعاون قُدما.

ـ القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدنى شريك لا غنى عنه فى مثلث التنمية.

ـ الولايات المتحدة بحاجة للاستفادة من النمو الكبير الذى تشهده مصر.

ـ الحرب الروسية الأوكرانية عطّلت سلاسل الغذاء لا سيما الزيوت والقمح.

ـ للأزمة تبعات سلبية على مصر باعتبارها من كبرى الدول المستوردة للحبوب.

ـ الرئيس الأمريكى دعم الاقتصاد المصرى بـ50 مليون دولار.

ـ استهدف الدعم المزارعين المصريين بتعويض الفقد وتأهيلهم لمزيد من الإنتاجية.