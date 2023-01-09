"حماية الطفل بالشرقية" تتعامل مع 710 بلاغات بتعرض أطفال للخطر

الشرقية - إيمان مهنى

أكدت هبة محمد حمد مديرة الوحدة العامة لحماية الطفل بالشرقية ، أن الوحدة تلقت أكثر من 710 بلاغات للأطفال المعرضة للخطر من خط نجدة الطفل 16000 ومن كافة جهات الرصد خلال عام.

تم عمل إدارة حالة للبلاغات لتحقيق المصلحة الفضلى للطفل، التنسيق مع النيابة العامة ونيابة الطفل للوصول للمصلحة الفضلى له وتطبيق الكتاب الدوري رقم ٧ لسنة 2018 الصادر من مكتب النائب العام.

أشارت ايضا الي تنفيذ 150 ندوة بالمدارس والجامعات والأندية ومراكز الشباب عن طريق أعضاء وحدات حماية الطفل الفرعية بالمراكز لمناقشة أهم المشكلات التي تعرض الطفل للخطر والتوعية بوسائل حماية الطفل منها.

و مشاركة الوحدة مع إدارة الأزمات والكوارث بالمحافظة في تنفيذ دورات تدريبية شهرية للعاملين في القطاع الحكومي للتعريف بمكافحة الإتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية.

وعقد الإجتماعات الشهرية للجان الفرعية لحماية الطفل لمناقشة البلاغات الواردة كل شهر.

وكذلك مشاركة المجلس القومي للطفولة والأمومة في وضع خطة لتنفيذ أنشطة برنامج القضاء على جريمة (ختان الإناث) ، فضلاً عن عمل تدريب بخصوص مكافحة عمل الأطفال والتشريعات الصادرة في هذا الشأن تحت إشراف منظمة العمل الدولية.

و حضور تدريب على مفاهيم عمالة الأطفال في إطار التشريعات الوطنية بمحافظة القاهرة تحت إشراف المجلس القومي للطفولة والأمومة ومنظمة العمل الدولية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال.

والمشاركة في ورشة العمل الثانية بمحافظة القاهرة الخاصة بمناقشة مسودة دليل الأطفال المنخرطين في العمل واعتماد النسخة النهائية له.

ومشاركة الوحدة في ورشة عمل بمحافظة الإسماعيلية والتي تهدف إلى التعرف على ضحايا الاتجار بالبشر وتقديم سُبل الحماية والمساعده لهم.

وحضور الوحدة فعاليات الدورة التدريبيه بمحافظة سوهاج حول دور المجتمع المدني في قضايا الطفل

ومشاركة الوحدة في ورشة العمل التشاورية للفرق المحلية لدعم مشاركه الطفل بمحافظات( الإسكندرية - الشرقية - مطروح - المنيا - اسيوط ).

وعقد لقاء تعريفي للأطفال المرشحين للمشاركة في فعاليات منتدي الطفل واستعراض حقوقه.

ومشاركة الوحدة في الاستعداد لإنشاء مدينة آمنة خالية من العنف ضد النساء بنطاق المحافظة

ومشاركة الوحدة بحملة احميها من الختان تحت إشراف المجلس القومي للطفولة والأمومة والمجلس القومي للمرأة بمركزي ديرب نجم وكفر صقر.

هذا وقد تم تنفيذ قرار المحافظ رقم 85425 لسنة 2022 م بتشكيل اللجنة المحلية لدعم وتعزيز حق مشاركة الطفل وتأسيس منتدى الطفل المصري بالمحافظة وعقد الإجتماع الأول للجنة المحلية لتأسيس المنتدي برئاسة المهندسة لبنى عبد العزيز نائبة محافظ الشرقية.