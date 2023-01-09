جولدمان ساكس ستبدأ فى تقليص آلاف الوظائف الأسبوع الجارى

وكالات

نقلت وكالة "رويترز" عن مصادر قولها إن مجموعة جولدمان ساكس ستبدأ في الاستغناء عن آلاف من موظفي المجموعة اعتبارا من يوم الأربعاء مع مواجهتها أوضاعا اقتصادية صعبة.

وحسب موقع سكاى نيوز، لم يتم الكشف عن هوية المصادر لأنه لم يتم بعد إعلان هذه المعلومات. ورفض بنك جولدمان ساكس التعليق.

وقال أحد المصادر إنه من المتوقع أن تتجاوز التخفيضات في الوظائف ثلاثة آلاف بقليل ولكن العدد النهائي لم يتحدد بعد.

وذكرت وكالة بلومبرج نيوز أمس الأحد أن بنك جولدمان ساكس سيستغني عن نحو 3200 وظيفة.

وقال أحد المصادر إن عمليات التسريح ستؤثر على الأرجح على معظم الأقسام الرئيسية للبنوك ولكن من المتوقع أن تركز على قسم الخدمات المصرفية الاستثمارية في بنك غولدمان ساكس. وعانت البنوك المؤسسية من تباطؤ كبير في الصفقات نتيجة تقلب الأسواق المالية العالمية.

وكان ديفيد سولومون الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار الأمريكي قد صرح في رسالته السنوية التقليدية لموظفي البنك أن البنك يجهز حاليا دورة جديدة من شطب الوظائف وسيعلنها خلال أسابيع.

وقال سولومون "إننا نجري مراجعة دقيقة في حين تتواصل المناقشات. ونتوقع تنفيذ خطة شطب الوظائف خلال النصف الأول من يناير.. هناك عوامل متنوعة تؤثر على بيئة العمل مثل تشديد السياسة النقدية الذي يؤدي إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي.. بالنسبة لفريق قيادتنا فالتركيز منصب على تجهيز الشركة للتعامل مع هذه الرياح المعاكسة".

يذكر أن البنوك الأمريكية تضررت من تباطؤ قطاع الخدمات المصرفية الاستثمارية في السوق الأمريكية، حيث ألقت التقلبات التي عززت مكاسب عمليات التداول بثقلها على أسواق المال وإدارة الأصول. وتراجعت إيرادات قطاع الاستثمار في سيتي غروب خلال الربع الثالث من العام 2022 بنسبة 64 بالمئة، مما دفع العديد من البنوك الأميركية إلى إعلان اعتزامها شطب آلاف الوظائف للمحافظة على معدلات ربحيتها.