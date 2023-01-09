جامعة قناة السويس تبدأ فى تنفيذ "البرنامج القيادي 62" بالتعاون مع "إعداد القادة"

كتب - السيد فلاح

يبدأ مركز إعداد القادة بجامعة قناة السويس، بالتعاون بين جامعة قناة السويس ومعهد إعداد القادة بوزارة التعليم العالي، تنفيذ خطة الأنشطة الطلابية خلال إجازة نصف العام بالبرنامج القيادي 62؛ ضمن فاعليات معسكر إعداد قادة المستقبل الفوج 26 وذلك فى الفترة من 29 يناير حتى 1 فبراير المقبل، جاء ذلك وفق تصريحات الدكتور ناصر مندور رئيس الجامعة فيما يتعلق بخطة الأنشطة الطلابية خلال إجازة نصف العام.

يأتى المعسكر بإشراف عام الدكتور محمد عبد النعيم، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور محمد غنيم، منسق عام الأنشطة الطلابية ومدير مركز إعداد القادة بالجامعة، وإشراف الدكتورة مناي شاهين، وكيل المركز وعبد الله عامر، مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب.

وأوضح الدكتور محمد عبد النعيم، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب شروط الالتحاق بالبرنامج والتي جاءت كالتالى: أن يكون طالب بمرحلة البكالوريوس أو الليسانس بجامعة قناة السويس على أن تكون الأولوية لطلاب المستوي الأول.

وتابع نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن المعسكر بمبيت داخل المدينة الجامعية وغير مسموح بالخروج والإلتزام الكامل بالأعراف والتقاليد الجامعية والظهور بالمظهر اللائق، وأكد الدكتور محمد غنيم، أنه علي كل طالب إحضار أدواته الشخصية لافتًا إلى أن الإشتراك بالمعسكر مجاني.