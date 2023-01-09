ثقافة المنوفية تنظم 66 نشاطا وفعالية ثقافية وفنية بمختلف أنحاء المحافظة

وأوضح مدير مديرية الثقافة أنه تم تنظيم 66 نشاطا ثقافيا وفنيا بـ 26 موقعا ثقافيا بإجمالي ألف و323 مستفيد، وذلك خلال الفترة من1 وحتى 4 يناير الجارى، مشيرا إلى استمرار الفعاليات الثقافية بمختلف أنحاء المحافظة حتى نهاية شهر يناير.

وأكد مدير مديرية الثقافة على حرص المحافظة على تنمية الموهوبين والنابغين والمبدعين وتقديم الدعم الرعاية الشاملة لهم ، بالإضافة إلى اكتشاف المواهب الفنية والثقافية لذوي الهمم من أبناء المحافظة وتحقيق العدالة الثقافية بين فئات المجتمع .

من جانبه، أكد محافظ المنوفية، أنه لا يدخر جهداً في تقديم الدعم والتيسيرات اللازمة لكافة الفاعليات الثقافية والفنية ، مشيدا بالدور الرائد والحيوي لوزارة الثقافة بأنشطتها المتنوعة في تشكيل الوعي المجتمعي لدى المواطنين.