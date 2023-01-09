تموين الشرقية: إقامة 19 منفذا لمعرض "أهلا رمضان" لتوفير السلع بسعر منخفض

الشرقية - إيمان مهنى

أكدت مديرية التموين بالشرقية، توافر كافة أنواع السلع الغذائية واللحوم الحمراء والمجمدة بأسعار مخفضة ذلك فى 19 معرض "أهلا رمضان"، المقامة بكافة مدن ومراكز المحافظة.

وقالت فايزة عبد الرحمن وكيل وزارة التموين بالشرقية، لـ"اليوم السابع"، أن المحافظة وفرت معرض فى كل مركز ومدينة لتوفير كافة السلع الأساسية بأسعار مخفضة، ذلك منذ شهر أكتوبر الماضى، ومازالت مستمرة فى علمها، بالإضافة إلى اشتراك بعض سلاسل الهابير ماركت، بتخفيض يصل من 25 الي30%، فسعر اللحوم الطازجة 140 جنيه والارز 15 جنيه والسكر والزيت والدقيق.

وأكدت أن هناك رقابة مشددة على تلك المعارض، فتم تكليف مفتش تموينى على كل معرض، لمتابعة الالتزام بالأسعار وجودة وسعر السلع داخل المعرض، وكذلك التواصل مع قيادات حال نقص أى سلع لسرعة ضخ كميات.

وأوضحت أن المعارض تنظم بالتنسيق مع الغرفة التجارية وبإشراف المحافظة، التى توفر المكان مميز ليسهل على المواطن الوصول آلية، وتوفر المحافظة كافة التجهيزات بالمجان للتاجر، والذى يوفر علية تكلفة، بذلك هو يستطع عرض السلعة بأسعار مخفضة مع الاحتفاظ بهامش ربح مناسب له نظرا لإقبال المواطنين على المعارض.

وأشارت إلى نه بالإضافة إلى المعارض يوجد اكثر من 21 سيارة منتقلة، التى تنقل إلى العديد من الأماكن بالأخص النائية محملة بكافة السلع الأساسية واللحوم، فضلا عن 757 منفذا لمشروع جمعيتى، منهم 79 منفذا جديدا، وكذلك 140 فرعا للمجمعات الاستهلاكية.

وناشدت المواطنين، بشراء احتياجاتهم فقط من المعارض وليس كميات كبيرة بغرض التخزين، لعدم التسبب فى أزمة، مؤكدة أن جميع انواع السلع متوفرة بشكل يومى وبأسعار مخفضة لتخفيف عن كاهل المواطن البسيط وان لجوء البعض لاستغلال التخفيضات والعروض لتخزين كميات كبيرة هو الذى يسبب أزمة.

وفى سياق ذاته، أعلنت عن توجه حملات مكبرة مشكلة من التموين وحماية المستهلك ومباحث التموين وسلامة الغذاء والطب البيطرى والصحة للمرور على الأسواق لمتابعة الالتزام بالأسعار وجودة وصلاحية المعروضات، لافته أنه سبق وأعطت مهلة 15 يوما للمحال التجارية والبقالة والأكشاك والشوارع وكافة الأنشطة التجارية، لتعليق قائمة أسعار واضحة على كافة المعروضات طبقا للتعليمات الوزارية.

وأشارت إلى أن رجال التموين بالتعاون مع الجهات المختصة يواصلون حملاتهم بشكل يومى لتشديد الرقابة على الأسواق وضبط محتكرى السلع، فخلال عام 2022 أنه تم تحرير 21 ألفا و421 محضرا ضد أصحاب المخابز السياحية والبلدية المخالفين و10 آلاف و951 محضر ضد التجار بالأسواق.

وأضافت وكيل الوزارة أن مديرية التموين خلال هذا العام قد كثفت حملاتها الرقابية على كافة الأنشطة التجارية وأسفرت تلك الحملات عن ضبط 142 طن دقيق و21.9 طن زيت و15.3 طن ملح و20.2 طن سكر و14.8 طن لحوم و133 طن قمح و2950 طن أرز أبيض وشعير و52 طن أسمدة مدعمة و127.5طن أعلاف و11 طن مواد بترولية ومستلزمات طبية، ولتخفيف العبء والزحام وتكدسات المواطنين لسد احتياجاتهم، تم العمل على إنشاء 6 مخابز فى القرى الأكثر احتياجاً و79 منفذ لمشروع جمعيتى.

وأكدت وكيل وزارة تموين الشرقية أنه خلال عام 2022م، تم ورود 235 شكوى على البوابة الإلكترونية لمحافظة الشرقية وتم الرد عليها بنسبة تنفيذ 100% وكذلك تم ورود 4758 شكوى على البوابة الالكترونية للوزارة وتم الرد عليها بنسبة تنفيذ 100%.



الزيوت



السلع الغذائية



السلع فى المعارض



السلع



معارض اهلا رمضان