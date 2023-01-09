اليوم السابع
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تعليم الكبار تنظم احتفالية اليوم العربى لمحو الأمية بحضور وزير التعليم

الإثنين، 09 يناير 2023 11:33 ص
تعليم الكبار تنظم احتفالية اليوم العربى لمحو الأمية بحضور وزير التعليم الهيئة العامة لتعليم الكبار - أرشيفية
كتب ــ محمود طه حسين

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تعقد الهيئة العامة لتعليم الكبار احتفالية اليوم العربى لمحو الأمية، تحت عنوان" قضايا المناخ والبيئة فى تعليم الكبار بالوطن العربى بحضور الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى والدكتور محمد ناصف رئيس الجهاز التنفيذى لمحو الأمية وتعليم الكبار.
 
وأعلنت الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار فى وقت سابق نتائج مشاركتها فى المبادرة الرئاسية حياة كريمة، موضحة أنه في إطار حرص الهيئة على المشاركة في المبادرات الرئاسية، ومنها مبادرة حياة كريمة لتحسين مستوى الحياة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا، والارتقاء بمستوى الخدمات اليومية المقدمة للمواطنين في القرى، شاركت الهيئة في المبادرة فيما يخص تقديم خدمات محو الأمية للمواطنين بقرى حياة كريمة وتيسير العقبات لهم للحصول على مستوى من التعليم والوعي المحقق للطموحات الوطنية للارتقاء بجودة الحياة في هذه القرى ونشر التعليم.
 
وأوضحت الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار، أن الإحصاءات تشير إلى أن الهيئة العامة لتعليم الكبار استطاعت محو أمية (102,191) مواطن خلال العام المالي 2020/2021، ثم استطاعت محو أمية (74,235) مواطن في النصف السنوي الأول للعام 2021/2022، بقرى حياة كريمة.
 
ونظمت الهيئة العامة لتعليم الكبار الورشة اليابانية العالمية لنقل التجربة اليابانية (جايكا) في مجال تعليم الكبار إلى مصر لا سيما بعد نجاح تجربة المدارس اليابانية في مصر ، وجاءت الورشة بعنوان (تعزيز برامج التعلم الاجتماعي والمستمر بالهيئة العامة لتعليم الكبار في ضوء التجربة اليابانية لمراكز التعلم المجتمعي، حيث تم عرض أنشطة الهيئة العامة لتعليم الكبار الحالية والرؤى المستقبلية لها ، مشيرة إلى أن مراكز التعلم والتعليم المجتمعي نشأت في في مصر منذ ثلاثة عقود بالتعاون مع اليونيسيف و اليونسكو وتتمحور أهدافه حول: توفير فرص لمن لم يلتحق بالمدرسة وتوفير تعليم في المناطق المحرومة التي لم يوجد بها مدارس وتوفير تعليم لمن تسرب من التعليم.
 
 

التربية والتعليم

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اخبار مصر

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