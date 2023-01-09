تعرف على جهود الوحدات المحلية فى متابعة أعمال التطوير بنطاق المراكز والمدن

المنوفية - محمد فتحى

أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية على المتابعة الدورية لأعمال الرصف والتطوير للطرق الجارى تنفيذها بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة لتسريع معدلات الأداء وتحقيق نقلة نوعية بمستويات الإنجاز، أفاد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون عن متابعة أعمال استكمال وضع طبقة السن وتركيب البلدورات بالطريق الدائري (اتجاهين) بداية من ميدان الخالدين وحتي كوبري العزباوي بطول 1500م ، فضلا عن متابعة الأعمال الإنشائية بمجمع المواقف النموذجي بأشمون والمقام على مساحة 3 أفدنة وتنفيذ الهيئة العامة للأبنية التعليمية ، وذلك ضمن خطة المحافظة للقضاء علي المواقف العشوائية وتحقيق السيولة المرورية حفاظاً على المظهر الجمالى والحضارى.

فيما تابعت رئيسة الوحدة المحلية للباجور أعمال فرد الطبقة الأسفلتية بشارع بنها كونه طريق حيوي وهام ، وذلك ضمن (34) شارع سيتم تطويرهم ورصفهم بالعام المالي الحالي بتكلفة (30 مليونا و 600 ألف جنيه ) و موزعة على (6) مربعات سكنية بالمدينة بهدف تيسير الحركة المرورية أمام المواطنين.

وفى بركة السبع ، تابع رئيس الوحدة المحلية أعمال قطع الفرمة بمتفرعات شارع مصطفى كامل تمهيدا لبدء أعمال الرصف ، مؤكدا على أن العمل جارى على قدم وساق بكافة مواقع العمل بالشوارع المستهدف رصفها ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالى الحالى بواقع ( 7) شوارع ومتفرعاتها بنطاق المدينة .

فيما تابع رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الشهداء قطع الفرمة وإزالة الأرصفة المتهالكة والإشغالات بمحيط منطقة السنترال تمهيدا لبدء لتركيب بلاط الإنترلوك وذلك ضمن (27) شارعا سيتم رصفها بنطاق المدينة، فضلا عن متابعة فرد الطبقة الأسفلتية بالقطاع الأول بطريق "16" (مزلقان العراقية - زاوية الناعورة- جزيرة الحجر- كفر حجازي- كفر دنشواي- دناصور- زاوية البقلي- بشتامي- عمروس) بطول ٢٣ كم، وذلك ضمن أعمال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

هذا و تابع رئيس الوحدة المحلية لمركز منوف اللمسات النهائية لتطوير ورفع كفاءة طريق البطحة القبلية وأعمال الإنارة العامة بممشى منوف الجديد تمهيداً للإفتتاح وذلك عقب الإنتهاء من صب الطبقة الخرسانية المطبوعة وتركيب البرجولات والمساحات الخضراء ومقاعد المواطنين لخلق متنفس حيوي للأهالى.

وفى نطاق حي شرق شبين الكوم ، تابعت رئيسة الحى أعمال التطوير من فرد طبقة الأساس بشارع مدرسة طه حسين الإبتدائية ، وتم التنبيه على القائمين بالأعمال بتسريع معدلات الآداء مع الالتزام بكافة المواصفات والمعايير الفنية المقررة.