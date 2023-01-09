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انتظام حركة الملاحة بالمجرى الملاحى لقناة السويس.. صور وفيديو

الإثنين، 09 يناير 2023 06:08 م
انتظام حركة الملاحة بالمجرى الملاحى لقناة السويس.. صور وفيديو السفن تعبر المجرى الملاحى لقناة السويس
كتب: مدحت عادل

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نشرت هيئة قناة السويس صورا جديدة توضح انتظام حركة الملاحة بالمجرى الملاحى لقناة السويس، وذلك بعد نجاح الهيئة في قطر سفينة جلورى في مجرى القناة.

 

المجرى الملاحى للقناة
المجرى الملاحى للقناة

 

حركة الملاحة تعود من جديد
حركة الملاحة تعود من جديد

 

سفينة تعبر المجرى الملاحى
سفينة تعبر المجرى الملاحى

 

وأعلن الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، بأن فريق الإنقاذ البحري للهيئة تعامل باحترافية مع عطل فني مفاجئ لماكينات سفينة الصب GLORY في الكيلومتر 38 العابرة ضمن قافلة الشمال في رحلتها قادمة من تركيا ومتجهة إلى الصين، حيث يجرى العمل الآن على قطر السفينة العاطلة. للكيلو متر 51 ترقيم القناة.
 
وأكد الفريق ربيع على امتلاك الهيئة خبرات الإنقاذ اللازمة وقدرات التأمين الملاحي والفني اللازم للتعامل باحترافية مع حالات الطوارئ المحتملة.
  
وكانت الهيئة أعلنت أنه تم الدفع بعدد 4 قاطرات تتقدمهم القاطرة بورسعيد بقوة شد 95 طن، للتعامل السريع مع الموقف و قطر السفينة بما يسمح باستئناف عبورها بالقناة مرة أخرى حتى توقفها في أقرب نقطة في منطقة البلاح لإصلاح العطل.

قناة السويس

المجرى الملاحى

السفينة جلورى

اخبار الاقتصاد

اليوم السابع بلس



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