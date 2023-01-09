اليوم السابع
Ads
الإثنين، 09 يناير 2023 12:52 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

انتشار سيارات شفط تراكمات مياه الأمطار على الطرق والمحاور الرئيسية

الإثنين، 09 يناير 2023 11:20 ص
انتشار سيارات شفط تراكمات مياه الأمطار على الطرق والمحاور الرئيسية سحب وشفط تراكمات مياه الأمطار_أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد -أسماء شلبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
انتشرت سيارات الشفط على كافة الطرق، لتنفيذ عمليات سحب وشفط لأي تراكمات لمياه الأمطار متواجدة علي المحاور، لتنظيم حركة السيارات مرة آخرى، فيما رفعت إدارة المرور حالة الطوارئ داخل غرف العمليات، بعد سقوط الأمطار أو لتلقى البلاغات الناتجة عن سوء الأحوال الجوية على مدار الساعة. 
 
 
وتتابع غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور، حركة السيارات أعلى المحاور و الميادين، بواسطة الخدمات المرورية المنتشرة على الطرق ويتم رصد تجمعات مياه الأمطار أعلي الطرق السريعة لإرسال سيارات الشفط لها. 
 
 
كما يتم مراقبة حركة السيارات بواسطة كاميرات المراقبة، لرصد أى كثافات مرورية بالمحاور مع نشر الأوناش المرورية بالطرق لرفع أى معوقات مرورية سواء الحوادث أو الأعطال.
 
 
 
 
 

ادارة المرور

هطول أمطار

الطرق السريعة

اخبار الحوادث

تراكمات مياة الأمطار



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة