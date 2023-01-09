انتشار سيارات شفط تراكمات مياه الأمطار على الطرق والمحاور الرئيسية

كتب عبد الرحمن سيد -أسماء شلبى

انتشرت سيارات الشفط على كافة الطرق، لتنفيذ عمليات سحب وشفط لأي تراكمات لمياه الأمطار متواجدة علي المحاور، لتنظيم حركة السيارات مرة آخرى، فيما رفعت إدارة المرور حالة الطوارئ داخل غرف العمليات، بعد سقوط الأمطار أو لتلقى البلاغات الناتجة عن سوء الأحوال الجوية على مدار الساعة.

وتتابع غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور، حركة السيارات أعلى المحاور و الميادين، بواسطة الخدمات المرورية المنتشرة على الطرق ويتم رصد تجمعات مياه الأمطار أعلي الطرق السريعة لإرسال سيارات الشفط لها.

كما يتم مراقبة حركة السيارات بواسطة كاميرات المراقبة، لرصد أى كثافات مرورية بالمحاور مع نشر الأوناش المرورية بالطرق لرفع أى معوقات مرورية سواء الحوادث أو الأعطال.