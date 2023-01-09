المعمل الإقليمي بالزقازيق يضم أحدث الأجهزة الطبية أبرزها جهاز تحليل pcr.. صور

الشرقية - إيمان مهنى

يعد المعمل المركزي الإقليمي بمدينة الزقازيق، واحد من أهم المعامل المجهزة بأحدث الأجهزة الطبية بوزارة الصحة، والذي جعله يقع الاختيار عليه لتقديم الخدمة لأهالي محافظات القناة شرق الدلتا في مبادرات الرئاسية التي دشنت خلال السنوات الماضية بداية من فيرس سي، تحاليل الكورونا، 100 مليون صحة وغيرها من المبادرات.

وقالت الدكتور فيفيان مصطفي الغندور مدير المعامل، إن المعمل شارك في مبادرات الرئاسية، وقدم الخدمة للمحافظة و المحافظات المجاورة خلال السنوات الماضية، حيث وقع علينا الاختيار من قبل وزارة الصحة، لمدنا بجهاز كوباس 6800 وهو من أحداث الأجهزة الموجودة في العالم لفحص pcr اوتوماتيكيا والذي يظهر نتائج خلال ساعات، مما أحدث طفرة في الخدمة، لهذا النوع من التحاليل، توفيرها لاهلينا للمحافظة والمحافظات المجاورة، بداية فحص فيرس سي وتحاليل الكورونا بالأخص المسافرين الخارج ، 100 مليون صحة .

وأشارت إلى أن معمل هو ضمن معامل المتميزة علي مستوي الوزارة، لما يوجد به من معامل مجهزة ، فعددها 7 أقسام للمعامل هم " تحليل مياة بكتريولوجي ، تحليل مياة كيماوي ،اغذية بكتريولوجي ، أغذية كيماوي،تحليل السموم ، المخدرات ،تحاليل الميكروبيولوجيا" ، وكل معمل يضم العديد التخصصات معملية .

وأوضحت، علي سبيل المثال نقوم بفحص المياه الشرب و الأغذية ، فنحن لدينا معامل متميزة ومجهزة بأحداث الأجهزة لفحص مياه الشرب في الشبكات و الخطوط بالقري و كذلك مياه المرشحة و الجوفية و الآبار ، حيث تم الفحص كيماوي وبكتري و سموم الصرف الصحي للتأكد من مطابقتها للمواصفات، كما أننا نفحص مياه المخصص لوحدات الغسيل الكلوي و كذلك جميع حمامات السباحة ذلك علي مستوي المحافظة و أيضا المياه المعدنية بمراكز التوزيع.

أما الأغذية، فيتم فحص العينات وقفا للمواصفات الموضوعة من منظمة سلامة الغذاء، من خلال فحص بكتيري وكيماوي وسموم، بالإضافة إلى فحص الاحراز الخاصة بتحقيقات النيابة العامة.

كما يقدم المعمل خدمة لمستشفيات العامة، وهي فحص عينات السائل النخاعي و الدم و مسحات الصديد أو الجروح ، حيث يوجد احدث جهاز علي مستوي المحافظة ،وهو يعمل اتوماتيك و الذي يصدر نتيجة الفحص خلال 48 ساعة مبين فيها اسم البكتريا المسببه للمرض و المضاد الحيوي الذي يناسب هذا النوع للقضاء عليه ، ذلك بخلاف المعامل أخري تقدم هذا النوع من تحاليل الذي يستغرق لديها 10 أيام ،كما يوجد قسم للمخدرات و الذي يقدم فحص شامل لجميع انواعها .

وبدورها قالت الدكتورة غادة عبدالسلام شويخ مدير معامل مديرية الصحة، أنه بتوجيهات الدكتور هشام مسعود وكيل الوزارة ، وضعنا خطة طموحة للتوسع في الخدمات المعمل المركزي التي وافقت عليها الوزارة ، فخلال أيام سيتم افتتاح قسم جديد هو القسم الإكلينيكي ،بالإضافة خطة تكلفتها المبدئية 37 مليون جنيه، من خلال انشاء مبني يقدم خدمات جديدة و الذي سيوفر تحاليل الطيبة للمواطنين عبر أحدث الأجهزة بدقة عالية و سرعة و بأسعار الرسمية للوزارة.

و يذكر أن المعمل الإقليمي و معامل التحاليل بمستشفيات مديرية الصحة بالشرقية ، حصلوا الشهر الماضي علي المركز الثاني في تطبيق معايير الأمان البيولوجي والتي أقيمت ضمن المؤتمر السنوي الرابع للمعامل المركزية بوزارة الصحة تحت شعار "صحة واحدة" وذلك بعد قيام إدارة المخاطر بالوزارة بتنظيم زيارات متعددة لتقييم نسبة تطبيق معايير الأمان البيولوجي .

وهي منظومة الأمان المعملي ساهمت بشكل كبير في رفع كفاءة العمل داخل المعامل ، من دقة النتائج و ايضا توفير الأمان والسلامة للعاملين و الأجهزة الطيبة ، موضحه أن الأساس في الأمان المعملي هو العنصر البشري ، و الذي قمنا خلال السنوات الماضية بإعادة تأهيل وتدريب الكوادر بكل معمل.



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المعمل-الإقليمي



المعمل-الإقليمي-بالزقازيق



المعمل-بالزقازيق