"القومى للمرأة" ببنى سويف ينظم حملات طرق الأبواب داخل قرى حياة كريمة.. "احميها من الختان" استهدفت 16 ألف مواطن بمركزى ببا وناصر.. مقرر المجلس: تدريب الرائدات والشبات المتطوعات على المشاركة فى الحملات.. صور

بنى سويف هانى فتحى

يواصل فرع المجلس القومى للمرأة بمحافظة بنى سويف برئاسة نرمين محمود مقرر فرع المجلس ببنى سويف جهوده وحملاته، داخل قرى المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة والتى تشمل مركزى ببا وناصر.

وواصل المجلس القومى للمرأة بمحافظة بنى سويف جهوده فى أعمال التوعية من خلال حملات طرق الأبواب التى ينظمها المجلس داخل قرى المحافظة.

وقالت نرمين محمود مقرر المجلس القومى للمرأة بمحافظة بنى سويف أنه تم عقد تدريب لرئدات المجلس والشابات المتطوعات والقيادات الدينية المشاركين فى حملة طرق الأبواب تحت عنوان "احميها من الختان"، مشيره إلى أنه تم تدريب 58 شخصا منهم 49 رائدة وشابة متطوعة و 8 قيادة دينية .

وأضافت نرمين محمود أنه تم تعريف المتدربين برسائل الحملة الخاصة بتجريم ختان الإناث والإجراءات المتخذه لردع المخالفين، والإشارة إلى الآثار النفسية والجسدية لضحايا الختان، وكذلك الرسائل الخاصة بمبادرة تنمية الأسرة المصرية .

وأضافت نرمين محمود مقرر المجلس القومى للمرأة بمحافظة بنى سويف أنه تم تنظيم حملة طرق الأبواب بعنوان "احميها من الختان" والتى تاتى فى إطار جهود اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الاناث، وضمن أنشطة المشروع القومى للتنمية الأسرة المصرية .

واضافت نرمين محمود مقرر أن الحملة استهدفت قرى دنديل و بهبشين وكوم ابو خلاد والبرج واشمنت وجزيره ابو صالح و الضباعنه والملاحيه والملاحيه البحريه وكفر منصور بإجمالى 2500 زيارة مستهدفة عدد 15539 سيدة 4551 ورجل 3545 وطفل 7443 .

وتابعت نرمين محمود : شارك فى التوعية الميدانية عضوات وأعضاء فرع المجلس بالمحافظة ورائدات المجلس والشابات المتطوعات بالإضافة إلى القيادات الدينية من الأئمة حيث تم توعية الأهالى بالرسائل الخاصة بتجريم ختان الاناث والإجراءات المتخذه لردع المخالفين، والآثار السلبية النفسية والجسدية لضحايا الختان، وكذلك التوعية بالرسائل الخاصة بمبادرة تنمية الأسرة المصرية .

واكدت نرمين محمود على الاستمرار فى جلسات الدوار وأمسيات الأسرة المصرية إلى. يتم تنفيذها تحت رعاية الدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرأة، والدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة، و فى إطار المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية .

واضافت نرمين محمود أنه تم تنفيذ فعاليات امسيات الاسرة المصرية بمحافظة بنى سويف والتى ينظمها المجلس القومى للمرأة بالتعاون مع وزارة الثقافة (ممثلة فى الهيئة العامة لقصور الثقافة) بحضور بعض عضوات فرع المجلس ببنى سويف وعدد من القيادات الطبيعيه بطحا بوش مركز ناصر

متابعة :استهدفت عدد 1000 من السيدات والرجال والأطفال والتى تشملها المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بالمحافظة، مشيره إلى أنه تشمل الأمسيات عروض فنية ثقافية تتناول الرسائل الاساسية للمشروع القومى لتنمية الاسرة، و التى تم صياغتها ببساطة لتنطلق على لسان الاراجوز والعرائس المتحركة



جانب من الحملات



الحملات الحملات



التوعية الدينية داخل قرى حياة كريمة



تنفيذ حملات ترك الأبواب داخل قرى حياة كريمة



جانب من حملات ترك الأبواب



رائدات المجلس القومي للمرأة