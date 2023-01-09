الغيوم تغطى سماء الإسماعيلية.. تعرف على حالة الطقس ..صور

شهدت الإسماعيلية منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، انتشار الغيوم فى السماء وهبوب رياح خفيفة مع برودة الجو وعدم الاستقرار.

وشهدت بعض المناطق بمحافظة الإسماعيلية، أمس، سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة كما شهد طريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوى هطول الأمطار بكثافة كبيرة مما أدى بطئ حركة السير على الطريق بسبب سقوط الأمطار الغزيرة.

وحذرت الشبكة الوطنية للطوارئ في الإسماعيلية المواطنين من السرعة الزائدة على الطرق أو الخروج للسير في هذه الفترة بالتزامن مع الأمطار إلا في حالة الضرورة القصوى.

ووجّه اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية، برفع حالة الطوارئ للدرجة القصوى وربط كافة غرف العمليات في المراكز والأحياء والمدن بالشبكة الوطنية للتدخل حال وقوع أي طارئ.

وشهدت أحدي حارات كوبري الشارع الجديد بمدينة فايد بمحافظة الاسماعيلية، هبوط جزئي مفاجيء، أعقبه تحويل المسار، لحين الإنتهاء من ترميمه.

علي الفور، توجه رئيس مدينة فايد لمكان الهبوط، كما يجري التجهيز لعمل انارة اضافية للطريق مع تأمين عناصر من مرور الإسماعيلية لتامين الطريق وعمل تحويلة بعيدة عن الهبوط الارضى.

وتستعد مديرية الطرق لدفع معداتها لبدء اعمال الإصلاح ،كما يتابع اللواء شريف بشارة، اجراءات التامين بامكانيات الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة برئاسة اللواء هنري ابراهيم.

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن آخر صور الأقمار الصناعية، تشير إلى تمركز السحب الرعدية الممطرة على محافظة الإسماعيلية، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة.

ويشهد اليوم الإثنين فرص ضعيفة لأمطار خفيفة على مناطق متفرقة وفترات متقطعة على القاهرة الكبرى، بنسبة حدوث 30٪، وأمطار متوسطة بنسبة حدوث 60 ٪ على السواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة، وفرص أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث 40٪ على السواحل الشمالية الغربية والوجه البحرى وخليج السويس، وفرص أمطار متوسطة قد تصل لحد السيول على شمال ووسط سيناء، وأمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث 40 ٪ على جنوب سيناء، وسلاسل جبال البحر الأحمر، وأمطار خفيفة بنسبة حدوث 30 ٪ على شمال الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الإثنين: القاهرة العظمى 18 درجة والصغرى 12 درجة، والإسكندرية العظمى 19 والصغرى 13 درجة، ومطروح العظمى 18 درجة والصغرى 13 درجة، وسوهاج العظمى 20 درجة والصغرى 09 درجة، وقنا العظمى 21 درجة والصغرى 09 درجة، وأسوان العظمى 22 درجة والصغرى 10 درجة والإسماعيلية العظمى 19 والصغرى 12.

وحدث الانقلاب الشتوى هذا العام 2022 الأربعاء 21 ديسمبر 2022م الموافق 27 من جمادى الأولى 1444هـ الساعة 23:48 معلنا بداية فصل الشتاء فلكيا، وذلك طبقا للحسابات الفلكية والأرصاد التى يقوم بها معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية.

وفصل الشتاء هذا العام وفقا للحسابات الفلكية سيصل طوله إلى 88 يوماً و23 ساعة و38 دقيقة، وينتهى يوم الإثنين 20 مـارس 2023م الموافق 28 من شعبان 1444هـ الساعة 23:26.