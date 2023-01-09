الغرف التجارية: طباعة "غير مخصصة للبيع خارج المنافذ" على السلع المخفضة

كتب محمد شرقاوى

قال علاء عز أمين اتحاد الغرف التجارية، إن هناك توسعا فى عدد المحافظات التي يفتتح بها منافذ السلع المخفضة، ووصلنا لفتح 180 منفذا لتقديم السلع بأسعار مخفضة، وهناك استهداف لفتح 200 منفذ على مستوى الجمهورية، مضيفا أن هناك سلعا أقل من سعر الجملة فى المنافذ، جعلت التجار يتهافتون على المنافذ لشرائها.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» عبر قناة «صدى البلد»، إن السلعة فى مبادرة أهلا رمضان سيكون مطبوع عليها شعار المبادرة والسعر وغير مخصصة للبيع، لافتا إلى أن كل محل خارج المبادرة يبيع سلع المختومة بختم أهلا رمضان سيتم غلقها فورا، مؤكدا ان نسبة تخفيض فى مبادرة أهلا رمضان تصل إلى 30%.

وأضاف أن هناك مبادرة لتوزيع صكوك أهلا رمضان عبارة عن أموال تمكن المواطن شراء أى سلعة وهو مخير وليس مجبر بشراء سلعة معينة، ومحافظة الإسكندرية بدأت بتوزيع الصكوك بالتعاون مع وزارة التضامن لتوزيعها للأسر الأكثر احتياجا، الصكوك بأسعار مختلفة وحسب كل أسرة وسيتم تعميمها على جميع المحافظات.

وأوضح أن توزيع الصكوك على الأسر الأكثر فقرا سيتعاون مع الغرف التجارية رجال أعمال، لتقديم الدعم للأسر الأكثر فقرا.

وتستقبل معارض أهلا رمضان، المواطنين فى العديد من المحافظات لتوفير السلع الغذائية وطرحها بأسعار مخفضة.

كما تطرح وزارة التموين السلع بمنافذ المجمعات الاستهلاكية، بأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق، كذلك صرف السلع التموينية لأصحاب البطاقات والدفعة الخامسة من الدعم الاستثنائى للأسر الأولى بالرعاية من منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة.

ووجه ‏الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، مديريات التموين بنشر معارض"أهلا رمضان" بالمراكز والقرى والنجوع مع المنافذ ‏المتنقلة وجمعيتى بالأماكن التي تبتعد عن المجمعات الاستهلاكية ‏والسلاسل التجارية التى ستدخل معارض أهلا رمضان وأن ‏التخفيضات بتلك المعارض تتراوح من 25 %؜ إلى 30 %؜ ، كما تستمر الوزارة في صرف السلع المدعمة لأصحاب البطاقات التموينية ضمن مقررات تموين شهر يناير الجاري مع استمرار الدفعة الخامسة من الدعم الاستثنائي للأسر الأولى بالرعاية.