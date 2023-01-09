العثور على جثة شاب بجوار مقابر بالإسكندرية.. وتشكيل فريق بحث لكشف الملابسات

عثرت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية على جثه شاب فى منطقة الورديان غرب الإسكندرية مساء اليوم، بجوار مقابر أم كبيبه، وتواجدت القيادات الأمنية فى محيط الحادث لكشف ملابسات الوفاة.
البداية تلقت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية بلاغًا بوجود جثة لشاب فى العقد الثانى من العمر يعمل يدعى "أ. م "سائق توكتوك وبجواره التوكتوك الخاص به وبه عده طعنات فى الجسد ولفظ أنفاسه الأخيرة، تم تشكيل فريق للبحث الجنائي لمعرفة تفاصيل الحادث وإخطار النيابة بالحادث للمعاينة.
كانت قد شهدت محافظة الإسكندرية مساء أمس، أمطار خفيفة ومتوسطة فى مناطق متفرقة، ومن المتوقع أن تشهد المحافظة خلال الساعات القادمة حتى الساعات الأولى من صباح الغد أمطار متوسطة الشدة، قد تكون غزيرة أحيانا وخاصة على شمال المحافظة على فترات متقطعة بنسبة حدوث 50% تقريبا، على أن تخف تدريجيا مع تقدم ساعات نهار الغد.
وشهدت محافظة الإسكندرية اليوم فى منتصف الظهيرة هطول الأمطار الغزيرة وخفوت ضوء النهار، فى ظل ما تتعرض له المحافظة من نوة "عيد الميلاد" وأول أيام شهر طوبة، أحد أكثر أشهر الشتاء برودة، حيث شهدت محافظة الإسكندرية فى الساعات الأولى اليوم هطول أمطار متوسطة وغزيرة على مناطق متفرقة من المحافظة، يصاحبها انخفاض فى درجات الحرارة.
من جانبه أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، على رؤساء الأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية المعنية بالتواجد الميداني على مدار الساعة لمتابعة تداعيات النوة الحالية، ورصد أي حالات طارئة للتعامل الفوري تجنباً لحدوث أي مشكلات في أي منطقة نتيجة سقوط الأمطار، والتأكد من تحقيق السيولة المرورية بكافة شوارع الإسكندرية.
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