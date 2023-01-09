العثور على جثة شاب بجوار مقابر بالإسكندرية.. وتشكيل فريق بحث لكشف الملابسات

وشهدت محافظة الإسكندرية اليوم فى منتصف الظهيرة هطول الأمطار الغزيرة وخفوت ضوء النهار، فى ظل ما تتعرض له المحافظة من نوة "عيد الميلاد" وأول أيام شهر طوبة، أحد أكثر أشهر الشتاء برودة، حيث شهدت محافظة الإسكندرية فى الساعات الأولى اليوم هطول أمطار متوسطة وغزيرة على مناطق متفرقة من المحافظة، يصاحبها انخفاض فى درجات الحرارة.

من جانبه أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، على رؤساء الأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية المعنية بالتواجد الميداني على مدار الساعة لمتابعة تداعيات النوة الحالية، ورصد أي حالات طارئة للتعامل الفوري تجنباً لحدوث أي مشكلات في أي منطقة نتيجة سقوط الأمطار، والتأكد من تحقيق السيولة المرورية بكافة شوارع الإسكندرية.