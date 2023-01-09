"الشباب والرياضة" بالغربية تطلق مبادرة "أيد بأيد" في مراكز الشباب

الغربيــــة عادل ضرة

أطلقت مديرية الشباب والرياضة بالغربية "الإدارة العامة للشباب" البدء في تنفيذ فعاليات مبادرة "أيد بأيد" ويقوم بها فرق أندية التطوع بمراكز الشباب وذلك في إطار التعاون المشترك بين الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية، حيث بدأت إدارة شباب طنطا ثان في تنفيذ فعاليات المبادرة بمركز شباب مدينة طنطا، ومركز شباب حصة شبشير، ومركز شباب نواج بإشراف شيرين خليفة منسق أندية التطوع ومتابعة محمد أبو فريخة مدير إدارة شباب طنطا ثان.

وأوضح يسري الديب، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية، أن تنفيذ تلك المبادرات يهدف رفع الوعى المجتمعي وتشجيع ثقافة العمل التطوعي في مجال العمل التطوعي، والجدير بالذكر أن مبادرة "أيد بأيد" تهدف لتشجيع الشباب على العمل التطوعي والإحساس بالمسئولية تجاه مراكز الشباب وأن المركز يمثل للشاب كيان ينطلق من خلال إلى كافة المجالات المختلفة.

وأكد وكيل الوزارة، أن المساهمة في بناء الشخصية المصرية من السن الصغير للوصول إلى الشباب مثقل بخبرات وثقافة متنوعة في مجالات عدة عن طريق البرامج التوعوية والتثقيفية التي تقدمها وزارة الشباب والرياضة، وإضافة الأفكار الجديدة في نهاية كل برنامج، وهذا ما يجعل مراكز الشباب مراكز خدمة مجتمعية تكون عمود البناء في مستقبل الوطن.

وأشاد وكيل الوزارة، بدور أندية التطوع للمحافظة على مدار الأعوام السابقة، والوقوف على رأس العمل التطوعي لمواجهة الكوارث والأزمات التي مرت على المحافظة، أو على الدولة ككل، مثل جائحة كورونا، وتبنيهم لحملات التطهير والتعقيم بمراكز الشباب والأماكن الحيوية بالقرى والنجوع والمدن، وتعليق الإرشادات للحفاظ على السلامة العامة والوقاية للتحجيم من الإصابات.