هنأ رئيس مجلس الوزراء العراقى محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، الشرطة العراقية بذكرى تأسيسها.
وقال السوداني، في تغريدة له تابعتها وكالة الأنباء العراقية (واع): "كل عام والشرطة العراقية بجميع تشكيلاتها بألف خير ،شاركنا اليوم الحفل الرسمي للذكرى 101 لتأسيس هذا الجهاز الوطني".
وأضاف "نعد أبناءه بالدعم والإسناد ليقوموا بعملهم في حفظ القانون وتثبيت الأمن المجتمعي"، مؤكداً أن "مراعاة حقوق الإنسان منهج ثابت في عملهم وعملنا ولن نحيد عن ذلك".
وأضاف أن "هذه المبادرة ستعمل على فتح أبواب التأهيل وفرص المشاركة أمام شريحة الشباب وتمكينهم وتيسير تواجدهم في سوق العمل"، مشيرا إلى أن أولويات البرنامج الحكومي وضعت الشباب في مقدمة أهداف استثمار الطاقات البشرية، ووسيلة لرفع قدرات الاقتصاد الوطني عبر تمكين هذه الفئة ودعمها.
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