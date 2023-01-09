وكالات

هنأ رئيس مجلس الوزراء العراقى محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، الشرطة العراقية بذكرى تأسيسها.

وقال السوداني، في تغريدة له تابعتها وكالة الأنباء العراقية (واع): "كل عام والشرطة العراقية بجميع تشكيلاتها بألف خير ،شاركنا اليوم الحفل الرسمي للذكرى 101 لتأسيس هذا الجهاز الوطني".

وأضاف "نعد أبناءه بالدعم والإسناد ليقوموا بعملهم في حفظ القانون وتثبيت الأمن المجتمعي"، مؤكداً أن "مراعاة حقوق الإنسان منهج ثابت في عملهم وعملنا ولن نحيد عن ذلك".

وفى سياق أخر، وفى سياق أخر، أكد رئيس مجلس الوزراء العراقى محمد شياع السودانى اليوم الاثنين، أن أولويات البرنامج الحكومى وضعت الشباب فى مقدمة أهداف استثمار الطاقات البشرية.