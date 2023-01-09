الداخلية تكشف ملابسات صورة تظهر شخص بحوزته كمية من الأسلحة النارية والذخائر

كتب محمود عبد الراضي ـ إيهاب المهندس

نجحت أجهزة وزارة الداخلية في كشف ملابسات تداول منشور على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" يظهر خلاله صورة لأحد الأشخاص وبحوزته أسلحة نارية وذخائر.

بالفحص واستخدام أحدث التقنيات الفنية أمكن تحديد الشخص المعنى بالمنشور وتبين أنه مقيم بدائرة مركز شرطة أطسا بمديرية أمن الفيوم، له معلومات جنائية ومطلوب التنفيذ عليه فى 3 قضايا متنوعة.

عقب تقنين الإجراءات بمشاركة قطاع الأمن العام والأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم، تم استهدافه وأمكن ضبطه بدائرة مركز شرطة أطسا، وبحوزته (2 بندقية خرطوش – 2 فرد محلى الصنع – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – عدد من طلقات الصوت – هاتف محمول)، وبمواجهته أقر بحيازته للأسلحة النارية والذخائر بقصد الإتجار.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.