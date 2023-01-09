الخطوط الجوية البريطانية تغير زيها لأول مرة منذ 20 عاما.. والحجاب خيار متاح

كتبت رباب فتحى

أعلنت الخطوط الجوية البريطانية – بريتش ايروايز - عن أول تغيير لزيها منذ ما يقرب من عقدين من الزمن، حيث وفرت خيارات تشمل ارتداء سترة وحجاب وبذلة لطاقم المقصورة من المضيفات الراغبات فى ارتدائها.

وقالت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية إن الإصلاح الشامل لملابس العمل الخاصة بخطوط الطيران البريطانى يأتى بعد جهود مضنية استمرت خمس سنوات من قبل مصمم الأزياء البريطاني أوزوالد بواتينج.

وأوضحت الصحيفة أن جميع الموظفين فى الخطوط الأمامية والبالغ عددهم 30000 سوف يرتدون التصاميم الجديدة بحلول الصيف ، بينما يبدأ المهندسون والموظفون على الأرض فى ارتدائها في الربيع المقبل.

وقال شون دويل ، الرئيس التنفيذي لخطوط الطيران البريطانية: "الزي الرسمي الخاص بنا هو تمثيل مبدع لعلامتنا التجارية ، وهو الشيء الذي سيأخذنا إلى مستقبلنا ، ويمثل أفضل ما في بريطانيا الحديثة ويساعدنا على تقديم خدمة بريطانية أصلية رائعة لعملائنا. منذ البداية كان هذا يتعلق بشعبنا. أردنا تدشين مجموعة أزياء يفخر موظفونا بارتدائها ، وبمساعدة أكثر من 1500 زميل ، نحن واثقون من أننا قدمنا هذا. "

ويتميز زي بواتينج الرسمي بنمط الموجة الهوائية المستخدم على السترات والقمصان والأزرار وربطات العنق التي قالت الخطوط الجوية البريطانية إنها مستوحاة من حركة الهواء فوق جناح الطائرة.

وأدت المشاكل المالية لخطوط الطيران خلال جائحة فيروس كورونا - الذي أدى إلى إبعاد الآلاف من الموظفين - إلى تأخير الجدول الزمني لارتداء التصميم الجديد ، الذي بدأ المصمم العمل عليه في عام 2018.