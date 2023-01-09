الإعدام شنقا لمتهم بقتل شخص بسبب خلافات بينهما فى أخميم بسوهاج

تعود أحداث القضية إلى عام 2022 بدائرة مركز أخميم عندما تلقى رئيس المباحث بلاغا بمقتل المجنى عليه أثر التعدى عليه بساطور ونقله إلى المستشفى جثة هامدة، وكشفت التحريات وجود خلافات بين المتهم والمجنى عليه فقام بالتعدى عليه بساطور وانهال به على رأسه حتى لقى مصرعه، وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها المتقدم.

كانت محكمة جنايات سوهاج، قد قضت بمعاقبة المتهم "ع.ا.ر" بالسجن المؤبد، لاتهامه بقتل المجنى عليه "م.ع.ا"، حيث صدر الحكم برئاسة المستشار حمدى عبد العزيز وعضوية المستشارين هانى صبحى ضحا وأحمد أحمد الجندى بأمانة سر طه حسين وماجد أمين.

تعود أحداث القضية إلى عام 2014 بدائرة مركز ساقلتة، عندما تلقى رئيس المباحث بلاغا بمقتل المجنى عليه أثر إصابته بطلقات نارية، وتم نقله إلى المستشفى جثة هامدة.

وكشفت التحريات أن المتهم وراء ارتكاب الواقعة بسبب خصومة ثأرية بين عائلة المتهم والمجنى عليه، فترصد للمجنى عليه فى أحد الأماكن وأطلق عليه النار من بندقية آلية كانت بحوزته، مما أسفر عن مقتله في الحال، وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها المتقدم.