الأرصادر الروسية تكشف عن "أبرد الليالى" .. 8 ديسمبر سجل 39.1 درجة تحت الصفر

كتب- وكالات

أفاد مركز الأرصاد الجوية في جمهورية بشكيريا الروسية بأن عاصمتها أوفا شهدت ليلة 8 / 9 ديسمبر تحطيم الرقم القياسي للبرودة فيها، حيث انخفضت درجة الحرارة ليلا إلى 39.1 درجة تحت الصفر.

وقال ناطق باسم المركز إن الرقم القياسي السابق (37.9 درجة مئوية تحت الصفر) سُجّل في مثل هذا اليوم عام 1974.

وأفادت وسائل الإعلام بان الصقيع الشديد غير الطبيعي سُجّل في معظم أنحاء روسيا.

وكان بدأ أسبوع العمل الأول في العام الجديد ببرد شديد، حيث انخفضت درجة الحرارة في جمهورية ياقوتيا، بأقصى شمال شرق روسيا، إلى 45 درجة مئوية تحت الصفر، وأما قطب البرودة في بلدة (أويمياكون) فشهد انخفاض درجة الحرارة حتى 59 درجة مئوية تحت الصفر.

أما فيما يتعلق بمنطقتي (ياروسلافل) و(كوستروما) بوسط روسيا، فتراجعت هناك درجة الحرارة إلى 40 درجة مئوية تحت الصفر.

وكان متوسط درجة الحرارة في البلاد بشكل عام أقل من المعيار المناخي بـ20 درجة مئوية.

وفي موسكو انخفضت درجة الحرارة إلى 25 درجة مئوية تحت الصفر، وفي منطقة موسكو الكبرى إلى 30 درجة مئوية تحت الصفر.

وستبدأ درجة الحرارة في الارتفاع في النصف الثاني من الأسبوع الجاري.