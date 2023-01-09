اكتشاف المواهب فى حديث الرئيس على هامش مؤتمر تحالف العمل الأهلى (إنفوجراف)

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، فعاليات المؤتمر الأول للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، ووجه الشكر إلى نماذج مستفيدة من مبادرة "التمكين الاقتصادي" للتحالف الوطني للعمل الأهلي الوطني التنموي، قائلا: "لازم أشكركم وأحييكم.. ربنا يوفقكم.. وأنا سعيد.. انتوا نماذج ضمن عدد كبير من مصريات ومصريين شغالين في إطار الاستفادة من مبادرة التمكين الاقتصادي".

أضاف الرئيس السيسي: "بشكركم علشان النجاح.. وبقيتوا مثال ونموذج للناس. اللى زيكم يشتغلوا ويشوفوا الأمل وييقي حاجة تفرحنا وتسعدنا.. وأتمنى لكم التفوق وأتمني للجميع التوفيق".

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، الشكر لجمعيات المجتمع الأهلي العاملة داخل مصر، قائلا: "أوجه التحية والتقدير للجمعيات الأهلية.. ومش اللى جوه التحالف بس.. كل الكيانات التي تعمل في العمل الأهلي.. باسمي واسم المصريين.. اشكركم وإحنا محتاجين هذا الدور".

ووجه الرئيس العديد من الرسائل المهمة، جاءت كالتالى:

فدان القمح كان بيجيب 12 و14 أردب ودلوقتى وصل 20 و22

الرقم ده مع مساحة 150 ألف فدان قيمة كبيرة جدا وممكن يكون أكتر

بشكر كل مزارعى مصر وإحنا مستعدين نتعاون فى قطاع الزراعة أكتر

بنوفر فى الميّة وبنقلل سلاسل التوريد علشان مصلحة الفلاح والمستهلك

لما تدّى حاجتك للجمعية على طول من غير وسايط المزارع يكسب أكتر

كل المبادرات زى الفل ومحل تقدير ودعم لكن الزراعة تحديدا ليها أهمية خاصة

التحالف بيستهدف صغار المزارعين لكن أنا عايز نوصل لكل المزارعين فى مصر

وزارة الزراعة فيها موظفين ربما بعضهم ما يقدروش يعملوا اللى بتعملوه

لو عملنا فدان القصب بزراعة حديثة نقلل 10% من استهلاك الميّة

لو فدان القصب كان بيجيب 40 طن وبقى بيجيب 50 أو 60 ده مكسب

فيه رؤوس ماشية بتنتج 25 كيلو لبن وغيرها بتطلّع 7 كيلو بس

استمروا واستهدفوا أكبر حجم من الأحلام والمشروعات وإحنا معاكم

محتاجين نشتغل مع بعض علشان خاطر بلدنا وسعداء باللى حقّقتوه

"مريم" الفائزة فى برنامج "الدوم".. مش هنسى أرحب بيها وبموهبتها وسنها الصغير

كل حاجة موجودة فى الـ104 ملايين مصرى.. وموهبة مريم مثال على كده

عايز أقول من خلال مريم.. كل اللى بنتمنّاه لمصر محتاجين نشتغل ونوصل له

فيه مبادرات وآليات لاكتشاف مواهب أولادنا فى كل المجالات

لو عايزين لاعب كورة هنلاقى أو موهوب بيكتب روايات ويقول شعر عظيم هنلاقى















