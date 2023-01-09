استطلاع رأى: واحد بين كل 3 ناخبين لحزب "المحافظين" يفقد الثقة فى بريكست

كتبت رباب فتحى

أظهر استطلاع جديد للرأي، أن ناخبي حزب المحافظين يفقدون ثقتهم في فكرة مزايا وفرص خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وفقا لصحيفة "الإندبندنت" البريطانية.

ووجد الاستطلاع أن واحدا من بين كل ثلاثة ناخبين من حزب المحافظين (33 في المائة)، يعتقدون الآن أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي تسبب في مشاكل أكثر مما تم حلها، وفقًا لمسح أبونيوم لمجموعة "الأفضل من أجل بريطانيا".

ويقول 22 في المائة فقط من أولئك الذين ينوون التصويت لحزب المحافظين، إن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قد حل المزيد من المشاكل التي أوجدها.

وأشار 39 في المائة من ناخبي حزب المحافظين إلى مشاكل بروتوكول أيرلندا الشمالية، باعتبارها مصدر القلق الرئيسي ، بينما أشار 36 في المائة إلى الإجراءات الروتينية التي تضرب الشركات البريطانية ، وأشار 33 في المائة إلى صعوبات العمل في الخارج.

من بين الناخبين الأوسع نطاقا، قالت أغلبية واضحة (57 في المائة) إن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يسبب مشاكل أكثر مما يحلها.

وقالت نعومي سميث ، الرئيسة التنفيذية لمجموعة "الأفضل من أجل بريطانيا"، التي تناضل من أجل توثيق العلاقات مع الاتحاد الأوروبي ، إن استطلاعات الرأي التي أجريناها تُظهر بوضوح أن الناخبين من مختلف الأطياف السياسية يدركون الآن أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي جعل المملكة المتحدة أفقر وأقل تنافسية وأقل جاذبية للشركات.

وأضافت الناشطة: "يجب على أولئك الذين يدّعون تمثيل الناخبين التوقف عن إهانة ذكائنا والبدء في الدعوة إلى توثيق العلاقات مع أوروبا".