إلغاء رحلات البالون الطائر لليوم الرابع بسبب سوء الأحوال الجوية بالأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

لليوم الرابع على التوالى شهدت أرض مطار البالون الطائر غرب محافظة الأقصر، اليوم الإثنين، إلغاء تحليق رحلات البالون الطائر نتيجة سوء الأحوال الجوية فجراً وقت التحليق، وذلك نتيجة سرعة واتجاه الرياح بصورة أعلى من الحد المخصص لانطلاق رحلات البالون الطائر بالأقصر، وذلك عقب إلغاء تحليق رحلات البالون أيام الجمعة والسبت والأحد.

ومن جانبه، كشف مصدر بمطار البالون الطائر غرب الأقصر، أنه نتيجة سرعة الرياح فى الصباح الباكر اليوم الإثنين، تم إلغاء الرحلات، حيث أصدر ملاح الشركة المصرية للطائرات قرار بعدم التحليق فى سماء المحافظة، وقام طيارو البالون بإطلاق أكثر من بالونة اختبار للطقس، وتبين لهم أن حركة الرياح شديدة للغاية وغير مناسبة للإقلاع، وعلى الفور صدر القرار من ملاح الشركة بوقف الرحلات نهائيًا.

وتحتل محافظة الأقصر مرتبة متقدمة في تصنيف الدول التى تعمل فى البالون، حيث تحتل المركز الثالث عالميًا، حيث إن جميع الشركات العاملة فى البالون ملتزمة بتعليمات الطيران المدنى، والتى تحافظ على أمن وسلامة المشاركين باتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية المشددة، ومنها تعقيم كافة البالونات باستمرار باستخدام كواشف الحرارة، والمطهرات والكمامات، بجانب أن كل رحلة من الرحلات التزمت بالعدد المحدد من قبل سلطات الطيران المدنى.

وتعتبر رحلات البالون من أهم رحلات المغامرة في العالم، حيث إن الأقصر أحد أشهر المدن العالمية فى هذا المجال، لما تتمتع من جو دافئ واستعدادات مكثفة، ويتم تجهيز مطار خاص للإقلاع من غرب المدينة، وجميع الشركات العاملة فى البالون ملتزمة بتعليمات الطيران المدنى، والتى تحافظ على أمن وسلامة المشاركين باتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية المشددة، ومنها تعقيم كافة البالونات باستمرار باستخدام كواشف الحرارة، والمطهرات والكمامات، بجانب أن كل رحلة من الرحلات التزمت بالعدد المحدد من قبل سلطات الطيران المدنى، موضحًا أن الأقصر تحتل مرتبة متقدمة في تصنيف الدول التى تعمل فى البالون الثالث حيث تحتل المركز الثالث عالميًا.