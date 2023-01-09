إزالة 3 مكامير فحم بدون ترخيص ومخالفة للاشتراطات البيئية في البحيرة

البحيرة - ناصر جودة

وجهت الدكتورة نهال بلبع ، نائب محافظ البحيرة بسرعة إزالة جميع مكامير الفحم المخالفة للاشتراطات البيئية وغير المطورة حفاظًا على الصحة العامة.

مشددة على مراعاة كافة الإشتراطات والمعايير البيئية المقررة في هذا الشأن حفاظاً على البيئة والصحة العامة مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفى هذا السياق قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ابو المطامير بحملة مكبرة لإزالة مكامير الفحم الغير مرخصة، وأسفرت الحملة عن إزالة 3 مكامير فحم بدون ترخيص بقرية أبو الصديق بمركز أبو المطامير بمساحة 750 متر.

يذكر أن الأجهزة التنفيذية بمحافظة البحيرة قد شنت مؤخرا حملة لإزالة مكامير الفحم المخالفة وأسفرت الحملة عن ضبط 75 مكمورة فحم بدون ترخيص على مساحة 11250 متر بقرية خليل صالح التابعة للوحدة المحلية لقرية مؤسسة البستان ليصبح ما تم إزالته من مكامير خلال 3 أيام 182 مكموره باجمالي 27080 متر.