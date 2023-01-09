اليوم السابع
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الإثنين، 09 يناير 2023 09:36 م
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إزالة 3 مكامير فحم بدون ترخيص ومخالفة للاشتراطات البيئية في البحيرة

الإثنين، 09 يناير 2023 08:50 م
إزالة 3 مكامير فحم بدون ترخيص ومخالفة للاشتراطات البيئية في البحيرة الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة
البحيرة - ناصر جودة

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وجهت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة بسرعة إزالة جميع مكامير الفحم المخالفة للاشتراطات البيئية وغير المطورة حفاظًا على الصحة العامة.
 
مشددة على مراعاة كافة الإشتراطات والمعايير البيئية المقررة في هذا الشأن حفاظاً على البيئة والصحة العامة مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين. 
 
وفى هذا السياق قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة  ابو المطامير بحملة مكبرة لإزالة مكامير الفحم الغير مرخصة، وأسفرت الحملة عن إزالة 3  مكامير فحم بدون ترخيص  بقرية أبو الصديق بمركز أبو المطامير بمساحة 750 متر.
 
 يذكر أن الأجهزة التنفيذية بمحافظة البحيرة قد شنت مؤخرا حملة لإزالة مكامير الفحم المخالفة وأسفرت الحملة عن  ضبط  75 مكمورة فحم بدون ترخيص  على مساحة 11250 متر بقرية خليل صالح التابعة للوحدة المحلية لقرية مؤسسة البستان ليصبح ما تم إزالته من مكامير خلال 3 أيام 182 مكموره باجمالي 27080 متر.
 
كان قد لقى 3 عمال مصرعهم اليوم الاثنين بينما أصيب آخر إثناء قيامهم بالحفر داخل مشروع صرف صحى بإحدى قرى مركز دمنهور بالبحيرة.
 
كانت مديرية أمن البحيرة قد تلقى إخطارا بالحادث من شرطة النجدة، وبالفحص تبين  مصرع 3 عمال وإصابة آخر بالاختناق أثناء عملهم  بأحد المشروعات  بقرية الصفاصيف بمركز دمنهور بالبحيرة. 
 
وتم نقل الجثث إلى مشرحة مستشفى دمنهور العام تحت تصرف النيابة العامة وكذلك نقل المصاب لذات المستشفى لاسعافه وتقديم الرعاية الطبية اللازمة، وتم تحرير المحاضر اللازمة تمهيدًا لاحالتها إلى النيابة المختصة. 

وكان قد لقي شاب مصرعه صعقا بالكهرباء اليوم الاثنين داخل منزله باحدى قرى مركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة.

كانت مديرية أمن البحيرة قد تلقى إخطارا بالحادث من شرطة النجدة، وبالفحص تبين مصرع "ق.ع ق 28 سنة مقيم بقرية عزيز التابعة لمركز وادى النطرون. 

 
 

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