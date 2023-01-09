اليوم السابع
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أمطار على الإسكندرية والمحافظة واستمرار رفع حالة الطوارئ.. صور

الإثنين، 09 يناير 2023 09:51 ص
أمطار على الإسكندرية والمحافظة واستمرار رفع حالة الطوارئ.. صور جانب من الأمطار
الإسكندرية -أحمد الزغبي

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تشهد محافظة الإسكندرية اليوم الإثنين حالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية، وهطول أمطار غزيرة منذ  الصباح على مناطق متفرقة، وطقس مائل للبرودة مع انخفاض فى درجات الحرارة وغيوم تغطي سماء عروس البحر المتوسط.

 من جانبه أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، على رؤساء الأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية المعنية بالتواجد الميدانى على مدار الساعة لمتابعة تداعيات النوة الحالية، ورصد أى حالات طارئة للتعامل الفورى تجنباً لحدوث أى مشكلات فى أى منطقة نتيجة سقوط الأمطار، والتأكد من تحقيق السيولة المرورية بكافة شوارع الإسكندرية.

وشدد المحافظ على استمرار رفع درجة الاستعداد والطوارئ فى جميع القطاعات الخدمية والحيوية بالمحافظة، للتعامل مع توقعات هيئة الأرصاد الجوية التى أفادت بتعرض المحافظة لفرص سقوط متوسطة الشدة قد تكون غزيرة ورعدية أحيانا .

 وأوضح أن غرفة عمليات المحافظة مستمرة فى انعقادها بشكل دائم ومستمر، وذلك للتعامل مع أى أزمة طارئة، حيث تقوم الغرفة باستقبال كافة شكاوى المواطنين الخاصة بتراكمات مياه الأمطار.

وتكون أرقام غرفة عمليات المحافظة على مدار 24 ساعة للشكاوى الطارئة والعاجلة: الخط الساخن 114 من التليفون الأرضى، أو على أرقام ( 4234132 _ 4234131 _ 4234133 _ 4234134 _ 4234135 _ 4234136_ 4234137 ) من أى محمول والخط الساخن لشركة الصرف الصحى 175 والخط الساخن لشركة مياه الشرب 125.
 

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