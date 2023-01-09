أرخص أسواق الملابس الشتوى في الإسكندرية.. أسعار سوق الجمعة من 50 لـ150 جنيها

الإسكندرية -أحمد الزغبي

تشهد عدة أسواق بمحافظة الإسكندرية إقبالا كبيرا لشراء الملابس الشتوية بأسعار منخفضة، والتى تبدأ من 50 جنيها و150 جنيها، وذلك منذ بداية الموسم الشتوى والتى يتهافت عليه المواطنون من شتى المناطق المختلفة لشرائها.

"اليوم السابع" يصحب قراءه فى جولة داخل تلك الأسواق فى الإسكندرية والتى تشهد إقبالا كبيرا منها سوق الجمعة بمنطقة مينا البصل واللبان، والذى يتميز بأسعاره المخفضة، حيث يشهد السوق إقبالا كبيرا من قبل المواطنين وتبدأ أسعار الرجالى فى سوق الجمعة من 50 جنيها، فى حين تبدأ أسعار الجواكت من 75 جنيها، حيث يتم عرض جميع البنطلونات والقمصان بجميع أنواعها بسعر موحد وهو 50 جنيها، لأى قطعة ويتم عرض جميع الجواكت الجلد والقماش والجينز بسعر 75 جنيها للقطعة الواحدة ويكون الإقبال من جميع المحافظات، لشراء الملابس بأسعار مخفضة لجميع الاعمار وكل المقاسات.

ويشهد سوق المنشية بوسط محافظة الإسكندرية الإقبال الكبير لشراء الملابس الشتوية بجميع اشكالها والوانها حيث يعد سوق المنشية أحد أكبر وأهم الأسواق بالإسكندرية لبيع جميع مستلزمات المواطنين من ملابس وأجهزة وإكسسوارات وتنتعش حركة البيع والشراء بشكل كبير خاصة فى فصل الشتاء.

وتكون أسعار البضائع منخفضة وفى متناول الجميع خاصة البكيات والفرشة المنتشرة لأنها الأرخص، مقارنة بأسعار المحلات ويبدأ سعر البنطلون الجينز شبابى ورجالى من 100 جنيه و150 جنيها وبخامات جيدة، كما سجل سعر التيشيرت من 75 جنيها إلى 120 جنيها وملابس الاطفال من 90 إلى 150 جنيها لأعمار مختلفة.

ويتصدر شارع سعد زغلول بيع الملابس لجميع الأعمار والجنسين، بأسعار فى متناول أيدى المواطن، وكذا شارع النبى دانيال ومحطة مصر وسوق الجمعة، حيث الأسعار لا تقارن المحلات الفارهة وهناك اسواق شعبية وبها محلات الملابس والطرح والأحذية والشنط، وملابس الأطفال والشباب، بأسعار مناسبة ومنها سوق باكوس والساعة والبياصة فى كرموز وشارع خالد ابن الوليد فى ميامى.

كما تشهد محلات البالة لبيع الملابس والأحذية الأوروبية إقبالاً وتنتشر فى المنشية وشارع السنترال وخلف بريد المنشية بشارع الغرفة التجارية، ويتهافت المواطنون لشراء احتياجاتهم نظرا لرخص سعرها مقارنة بأسعار السلع المستوردة الجديدة، ويكون زبائنها فئات تبحث عن الماركات والموديلات العالمية.



اقبال علي الملابس الشتوية بالإسكندرية



الملابس الشتوية بأسعار مخفضة



الملابس الشتوية في أسواق الإسكندرية



الملابس الشتوية في سوق الجمعة من 50 جنية