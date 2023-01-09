أخبار مصر.. غدا شبورة على الطرق وأمطار خفيفة بالسواحل والصغرى بالقاهرة 13درجة

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها مشاركة الرئيس السيسي فى المؤتمر الأول للتحالف الوطنى للعمل الأهلى.
وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساء:
الرئيس السيسي خلال مؤتمر التحالف الوطنى: عام 2023 يحتاج لمزيد من الجهد الأهلى
قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه على تواصل مستمر ودائم مع منظمات المجتمع المدني، مضيفا: "على اتصال بيكم وبكلم كتير من الكيانات وبنتناقش معاها.. وبسمع زى موضوع التمكين والجمعية اللى بتعملوها.
الرئيس السيسي يدعو لمضاعفة جهود التحالف الوطنى: الأزمة لها تداعيات عالمية
دعا الرئيس عبدالفتاح السيسي، المساهمين في التحالف الوطني إلى مضاعفة الجهود خلال العام الجارى 2023، قائلا: "كنا بنقول عام 2022 إنه عام المجتمع المدني، بس بصراحة ظروف 2023 يمكن تكون محتاجة مننا إحنا نبذل جهد أكتر من 2022، لأن الأزمة اللى بنتكلم عليها أزمة كبيرة ولها تداعيات على العالم كله، ولها تأثير كبير، وبالتالي إذا كانت منظمات المجتمع المدني محتاجة تشتغل وكيان التحالف اشتغل بهمة وضغط كبير خلال 2022 أتصور أن الجهد يحتاج أن يتضاعف هذا الجهد خلال 2023.
بتوجيهات الرئيس.. القوات المسلحة توزع 3 ملايين عبوة غذائية بنصف الثمن.. فيديو
تنفيذا لتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والقائد الأعلى للقوات المسلحة، بتوفير السلع الأساسية وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، وانطلاقاً من المسئولية الاجتماعية للقوات المسلحة.
رئيسا وزراء مصر والصومال يشهدان توقيع مذكرة تفاهم لزيادة التعاون
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وحمزة عبدي بري، رئيس وزراء جمهورية الصومال الفيدرالية، مراسم التوقيع على مذكرة تفاهم لتوسيع التعاون بين وزارة الأوقاف المصرية، ووزارة "الأوقاف والشئون الدينية" بجمهورية الصومال الفيدرالية خلال الفترة من 2023 حتى 2026.
التموين تضخ كميات كبيرة من زيت الطعام بالمجمعات الاستهلاكية ومعارض أهلا رمضان
تضخ مصانع الزيوت التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية كميات كبيرة من من منتجات زيت الطعام
بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة، كذلك طرح منتجات زيت الطعام على بطاقات التموين بسعر 25 جنيها للعبوة زنة 800 جرام، كما توفر وزارة التموين منتجات السلع الغذائية أيضا بمنافذ ومعارض "أهلا رمضان".
غدا شبورة على الطرق وأمطار خفيفة بالسواحل الغربية والصغرى بالقاهرة 13 درجة
تتوقع هيئة الأرصاد الجوية
أن يشهد غدا الثلاثاء، طقس بارد فى الصباح الباكر، لطيف نهاراً على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلاً على أغلب الأنحاء.
التنمية المحلية توجه المحافظات بنشر فرق الطوارئ وسيارات شفط مياه الأمطار
تابع اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية
، مع عدد من المحافظين الأوضاع في المحافظات بعد تعرضها لموجة من الطقس السيء وسقوط الأمطار بنسبة متوسطة وغزيرة خلال الساعات الماضية ومتابعة الإجراءات التي تم اتخاذها لمواجهة سقوط الأمطار وعمليات شفط وسحب تجمعات المياه، مؤكداً أن غرفة عمليات وزارة التنمية المحلية تتابع بالتنسيق مع غرفة عمليات المحافظات وغرفة عمليات مجلس الوزراء جهود المحافظات لإزالة مياه الأمطار التي سقطت على بعض المحافظات.
التحالف الوطنى: قدمنا خدمات طبية لـ5 ملايين مواطن بتكلفة 4.9 مليار جنيه
استعرضت الدكتورة هالة صلاح المستشارة الطبية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، أبرز وأهم ما قدمه التحالف في مجال الصحة، والخدمات الصحية المقدمة، بالتعاون بين مؤسسات التعليم العالي والمجتمع الأهلي، في إطار الاهتمام الكبير بقطاع الصحة.
طوارئ بغرف عمليات المرور تحسبا لسقوط أمطار على الطرق السريعة
أعلنت غرف عمليات المرور حالة الطوارئ لمواجهة تقلبات الطقس بعد سقوط أمطار
أمس أو تحسبا لظهور الرياح على الطرق الرابطة بين المحافظات، بعد توقعات هيئة اﻷرصاد الجوية، وتستقبل غرف العمليات البلاغات الناتجة عن سوء الأحوال الجوية على مدار الساعة.
"البنك الدولى": إصلاحات مصر الاقتصادية ستساعدها على تجاوز الأزمة العالمية
في إطار اهتمام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، برصد وتحليل كل ما هو متعلق بالتقارير الاقتصادية العالمية ذات الصلة بالشأن المصري، سلط المركز الضوء على تقرير البنك الدولي "مرصد الاقتصاد المصري: دعم القدرة على الصمود في وجه الأزمات من خلال الإصلاحات المالية (مع التركيز على قطاع التعليم)"، والصادر في ديسمبر 2022، والذي أوضح أنه في ظل تدهور الظروف العالمية، تواجه مصر كغيرها من الدول الناشئة تداعيات سلبية متمثلة في ارتفاع الأسعار المحلية، وزيادة الضغوط على الموازنة العامة للدولة، وخروج تدفقات مفاجئة وكبيرة من المحافظ الاستثمارية إلى الخارج.
التموين: طرح زجاجة زيت الطعام على البطاقات بـ25 جنيها
تطرح وزارة التموين والتجارة الداخلية كميات كبيرة من زيت الطعام في منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة للوزارة، بجانب أيضا طرح كافة السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن، كما تطرح وزارة التموين زيت الطعام
على بطاقات التموين بسعر 25 جنيها للعبوة 800 جرام.
الإسكان: بدء تسليم أراضى الإسكان المتميز بمدينة أكتوبر الجديدة غدا
أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان
والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن جهاز تنمية مدينة أكتوبر الجديدة، سيبدأ غدا الثلاثاء الموافق 10/1/2023، وحتى يوم الثلاثاء الموافق 18/4/2023، في تسليم قطع أراضي الإسكان المتميز بمنطقة شمال المطار " الحي العاشر "، ومنطقة شمال الواحة " الحي الثالث " بالمدينة، وذلك في أيامٍ محددة وفقاً للمواعيد المعلنة من الجهاز.
"الكهرباء" تنصح المواطنين بالابتعاد عن المهمات بالشوارع الممتلئة بالأمطار
نصح الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، جميع المواطنين فى مختلف أنحاء الجمهورية بالابتعاد تماما عن مهمات الكهرباء وأعمدة الإنارة الموجودة بالشوارع الممتلئة بمياه الأمطار حفاظا على سلامة أرواحهم ضد حوادث الصعق الكهربائي
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الصحة: الكشف على 2.3 مليون مواطن ضمن مبادرة حياة كريمة بالمحافظات
كشفت وزارة الصحة والسكان عن جهود مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة خلال عام 2022 حيث قدمت الخدمات العلاجية بالمجان لـ2 مليون و354 الف مواطن من خلال 1841 قافلة طبية .
وزير الخارجية يؤكد تضامن مصر الكامل مع الصومال فى مواجهة الإرهاب
استقبل سامح شكري وزير الخارجية، الإثنين، "أبشر عمر جامع" وزير الشئون الخارجية والتعاون الدولي الصومالي، خلال الزيارة التي يقوم بها إلى القاهرة، ضمن الوفد الرسمي الذي يترأسه رئيس الوزراء الصومالي "حمزة عبدي باري".
الجريدة الرسمية تنشر قرار ترشيد الإنفاق بالجهات الداخلة فى الموازنة العامة
نشرت الجريدة الرسمية قرار مجلس الوزراء بالموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن ترشيد الإنفاق بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية، وذلك للعام المالي 2022/2023، حيث تضمن القرار عددا من الضوابط العامة وقواعد ترشيد الإنفاق، وذلك تحقيقاً للمستهدفات، وتعاملا مع ما نتج من تداعيات للأزمات العالمية الحالية، على ألا تؤثر تلك القواعد، المنصوص عليها في القرار، على أداء الجهات المخاطبة بأحكامه للخدمات التي تؤديها وللدور المنوط بها.
المتحدة للخدمات الإعلامية تعلن تعيين مريم حسن مذيعة مؤتمر "التحالف الوطنى للعمل الأهلى"
أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أن مجلس إدارة الشركة اتخذ قرارا بتعيين المذيعة مريم حسن كمذيع في إكسترا نيوز، إحدى قنوات المجموعة.
شمس دافئة وآثار مذهلة.. مصر ضمن قائمة "الإندبندنت" لأفضل العطلات الشتوية
قدمت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية لقرائها قائمة بأفضل الوجهات الدافئة للاستمتاع بشتاء 2023 بعيدا عن الغيوم والأمطار والجو البارد فى المملكة المتحدة، تحت عنوان "أفضل العطلات الشتوية في اللحظة الأخيرة للاستمتاع بشمس يناير"، وكان من بينها مصر
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