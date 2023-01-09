أخبار مصر.. غدا شبورة على الطرق وأمطار خفيفة بالسواحل والصغرى بالقاهرة 13درجة

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها مشاركة الرئيس السيسي فى المؤتمر الأول للتحالف الوطنى للعمل الأهلى.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساء:

الرئيس السيسي خلال مؤتمر التحالف الوطنى: عام 2023 يحتاج لمزيد من الجهد الأهلى

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه على تواصل مستمر ودائم مع منظمات المجتمع المدني، مضيفا: "على اتصال بيكم وبكلم كتير من الكيانات وبنتناقش معاها.. وبسمع زى موضوع التمكين والجمعية اللى بتعملوها.

الصحة: الكشف على 2.3 مليون مواطن ضمن مبادرة حياة كريمة بالمحافظات

كشفت وزارة الصحة والسكان عن جهود مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة خلال عام 2022 حيث قدمت الخدمات العلاجية بالمجان لـ2 مليون و354 الف مواطن من خلال 1841 قافلة طبية .

المتحدة للخدمات الإعلامية تعلن تعيين مريم حسن مذيعة مؤتمر "التحالف الوطنى للعمل الأهلى"