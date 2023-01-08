نقابة معلمي أسوان تهنئ أشرف عطية لحصولة على جائزة أفضل محافظ عربى

وأعرب محافظ أسوان عن تقديره وإعتزازه بكافة الكيانات النقابية والمجتمعية والحزبية ، والتى تقف صفاً واحداً مع الجهاز التنفيذى لتحقيق كافة مطالب وإحتياجات المواطن الأسوانى ، لافتاً إلى أن نقابة المعلمين لها دور حيوى فى مساندة العملية التعليمية ، وأيضاً حلقة تواصل بين المعلمين والمديرية والإدارات التعليمية مما يساهم فى تحقيق التكاتف وحل العديد من المشاكل داخل المدارس والدواوين.

ومن جانبه وجه ياسين عبد الصبور التهنئة للواء أشرف عطية نيابة عن 45 ألف عضو بالمحافظة موزعين على 6 لجان نقابية لحصوله على هذه الجائزة والتى رفعت إسم أسوان عالياً على المستوى الإقليمى والعربى ، وهو الذى يعكس حجم الإنجازات التى تمت خلال المرحلة الحالية ، مشيراً إلى أن هناك تنسيق وتعاون كامل مع المحافظ فى التوجيه الأمثل للعملية التعليمية سواء بتولى قيادات واعية للمديرية والإدارات التابعة لها ، بالإضافة إلى الوظائف الإشرافية العليا.