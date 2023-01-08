نسمات ملهمة.. كتاب لطبيب أقصرى حول التنمية البشرية فى سيرة رسول الله

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن الدكتور هشام الراوي طبيب أقصرى ومدير مركز تحيا مصر لعلاج فيروس سى سابقاً ، عن كتابه الجديد في علم التنمية البشرية بعنوان (نسمات ملهمة)، حيث يطوف الكتاب حول دوافع الدعم والبناء للإنسان، من منطلق ما جاء في آيات القرآن الكريم وفي الأحاديث النبوية الشريفة ومن مواقف بعض الصحابة الكرام رضي الله عنهم، فأول من رسخ للإنسانية علم التنمية البشرية هو رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي حرر العبيد من أغلال الرق والتعذيب، وأنقذ النساء من الوأد والظلم والتعامل الوحشي، وأصلح اتجاهات الناس مما يتعبهم ويمرضهم إلى ما ينفعهم ويرفعهم.

ويقول الدكتور هشام الراوى إبن الأقصر، أنه لم تخلو الأحاديث الشريفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم من الحفاظ على الكيان الإنساني، وتجريم الاعتداء على الإنسان باليد أو بالكلام أو بالتلميح أو بالغيب، كما لم تخل مواقفه من دعمه للأفكار الجديدة المنتجة البناءة والمساهمة في تنفيذها.

ويؤكد الدكتور هشام الراوى، أنه جعلت الكتاب يطوف حول تلك النقاط:- (تعريف التنمية البشرية، وأوَّل مَن رسَّخ علم التنمية البشرية، وانتهازُ الفُرصة، وبقاء الفرصة وسلبها، وليلة القدر واغتنام الفرص، وسيدنا أبو بكر الصدِّيق واغتنام الفرص، وإدارةُ الوقتِ، وتنظيمُ الأعمال، والعبادات مدرسة الإلتزام بالأوقات، والكَلِمةُ عِنوانُك وميزانُك، والجهرُ بالسوء من القول، والسعي للتغيير والبحث للتطوير، وتقييد التقليد، وروائع التجديد، وفتية الكهف لم يتأثروا بسوء من حولهم، وسيدنا أبو بكر الصديق لم يتأثر بمن حوله، وزيد بن عمرو لم يتأثر بمن حوله، وامرأة فرعون لم تتأثر بمن حولها، وفنُّ الإبداع للبذل والإنتفاع، وهذه مكيدة ما كانت العرب تعرفها، وخذل عنا ما استطعت، وأمنزلاً أنزلكه الله، والحكمةُ علاج كلّ أزمة، وحكمته علاج ومعراج، وغيرها من الأفكار فى التنمية البشرية لدي رسول الله).

ومن الجدير بالذكر أن الدكتور هشام الراوي تخرج من كلية الصيدلة بجامعة الأزهر الشريف عام 2008 متأثراً بما درسه في الأزهر الشريف من الجمع بين التعاليم الدينية واللغوية والعلمية، مما جعل له هواية في الكتابة والشعر والأدب العربي بالإضافة إلى دراسته في كلية الصيدلية وتدريباته في بعض الجامعات والأكاديميات التي مكنته من العمل القيادي والإداري، وبعام 2010 تم تعيينه رئيساً لقسم الصيدلة بمستشفى الأقصر العام نظراً لما لوحظ عليه من إحاطته بالعلوم الإدارية والحنكة القيادية، وفي عام 2014 كان أول صيدلي على مستوى الجمهورية يتم تعيينه وكيلاً لإدارة المستشفى مرورا بتعيينه رئيس الأقسام الداخلية بالمستشفى ثم مدير العيادات الخارجية بالمستشفى، إضافة لترشيحه المتحدث الرسمي باسم الصحة بمحافظة الأقصر ومسئول الاتصال السياسي بالمحافظة ثم مدير عام إدارة مستشفيات الأمومة والطفولة بالمحافظة.

وكان أول من شكل مكتباً فنيا على مستوى الجمهورية والذي ترك بصمة واضحة في العمل الصحي بمشاركة المجتمع المدني والقيادات الشابة والرموز النشيطة مما ساهم في تنفيذ عدد كبير من العمليات المجانية جراحة وعظام ونساء وتوليد وغيرها للمحتاجين، وعام 2017 كان المنسق العام للقطاعات الخاصة لحملة 100 مليون صحة بالمحافظة، ثم تم ترشيحه للعمل مديراً طبيا لمركز علاج فيروس سي بصندوق تحيا مصر بمحافظة الأقصر، وفي عام 2018 تم ترشيحه المنسق العام للتأمين الصحي الشامل لشئون المستشفيات .