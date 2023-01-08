نجل امبراطور المخدرات المكسيكى "التشابو" يحصل على تعليق ضد تسليمه لأمريكا

فاطمة شوقى

حصل أوفيديو جوزمان، نجل مهرب المخدرات المسجون خواكين، "التشابو جوزمان"، على تعليق قضائي ضد تسليمه الفوري إلى الولايات المتحدة، والتى تطلبه منذ سنوات بتهمة الاتجار بالمخدرات، وفقًا لحكم صادر عن المحكمة المكسيكية.

وأشارت صحيفة "انفوباى" الأرجنتينية إلى أن قاضي المراقبة جريجوريو سالازار هيرنانديز قال خلال جلسة الاستماع، إن الحبس الوقائي لأغراض التسليم سيكون لمدة 60 يومًا.

وأشار القاضى إلى أن قرار التعليق بحكم المنصب سيُصدر فيما يتعلق بالأفعال التي تتكون من الترحيل والطرد والتسليم وتنفيذها" بطريقة "لا يتم تسليمها إلى حكومة الولايات المتحدة الأمريكية، ولا إلى أي دولة أخرى".

وتطالب واشنطن بأوفيديو جوزمان وشقيقه خواكين بتهمة التآمر لتصدير الكوكايين والميثامفيتامين والماريجوانا إلى ذلك البلد، يقدم لكل واحد مكافأة قدرها خمسة ملايين دولار.

استبعد وزير الخارجية المكسيكي مارسيلو إبرارد بالفعل تسليمًا صريحًا لجوزمان إلى الولايات المتحدة الخميس الماضى، موضحًا أن هذا الطلب سيتبع المسار المعتاد.

وأشار المسئول ، إلى أن قانون تسليم المجرمين المكسيكي "يحدد سلسلة من المواعيد النهائية للعناصر التي سيتم عرضها" و "الأدلة ضد" المتهمين.

في جلسة استماع أوفيديو ، الجمعة الماضى، في إل ألتيبلانو، أكد قاض أن الولايات المتحدة أمامها حتى 5 مارس لإضفاء الطابع الرسمي على طلب التسليم.

قالت وزيرة الأمن العام، روكا أيسيلا رودريجيز، إن الحكومة المكسيكية تتهم جوزمان بارتكاب جرائم ضد الصحة والمتعلقة بالأسلحة النارية ، على الرغم من وجود تحقيقات تتعلق بالجريمة المنظمة.

وقالت حكومة ولاية سينالوا، إن 3 أفراد من قوات الأمن قتلوا في الاشتباكات التي كانت بين الشرطة وأفراد عصابة كارتل سينالوا خلال عملية اعتقال أوفيديو جوزمان، وهو تاجر مخدرات مطلوب للولايات المتحدة وأحد أبناء كارتل سينالوا السابق خواكين "إلـ تشابو" جوزمان، في عملية أدت إلى اشتباكات بالأسلحة النارية وحواجز على الطرق في جميع أنحاء عاصمة الولاية الغربية.

وأشارت وكالة الطيران الاتحادية المكسيكية، إلى إن طائرة تابعة للقوات الجوية أصيبت في إطلاق النار أيضا، مضيفة أن المطارات في كولياكان ومدينتي مازاتلان ولوس موتشيس في سينالوا، ستظل مغلقة لحين عودة الأمن.