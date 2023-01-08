اليوم السابع
Ads
الأحد، 08 يناير 2023 04:58 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

مصرع متسلقة عقب سقوطها من ارتفاع أكثر من 300 متر بجبال "بيلدون" الفرنسية

الأحد، 08 يناير 2023 03:40 م
مصرع متسلقة عقب سقوطها من ارتفاع أكثر من 300 متر بجبال "بيلدون" الفرنسية تسلق الجبال
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن رجال الإنقاذ في فرنسا مصرع متسلقة جبال تبلغ 31 عاما بعد سقوطها من على ارتفاع أكثر من 300 متر في سلسلة جبال "بيلدون"، وهي سلسله جبلية تقع بمدينة "جرونوبل" جنوب شرق فرنسا، وعاصمة مقاطعة "إيزير".


وقال رجال الإنقاذ - وفقًا لقناة (بي إف إم) الإخبارية الفرنسية، اليوم /الأحد/ - "إن المرأة لقيت حتفها أثناء محاولتها تسلق المنحدر الغربي لإحدى الجبال، الذي يبلغ ارتفاعه 2400 متر مع أشخاص آخرين، ولكن تعرضت لانزلاق على ثلوج صلبة شديدة الانحدار".


وأضافوا أن المتسلقة من منطقة "جرونوبل" كانت برفقة مجموعة متسلقين تضم نحو 10 أشخاص من نادي جبال الألب الفرنسي، منوهين بأن الانزلاق حدث من نقطة توقف على المنحدر الغربي للجبل، ووصل رجال الإنقاذ لمكان الحادث بواسطة مروحية وأعلنوا وفاتها. 


تسلق الجبال

بيلدون

فرنسا

باريس

إيزير



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة